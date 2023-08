Governo reforça atendimento do Siate com novas ambulâncias para Foz do Iguaçu e Medianeira

O Governo do Estado entregou nesta sexta-feira (18) duas novas ambulâncias aos municípios de Foz do Iguaçu e Medianeira, localizados no Oeste do Estado, para o fortalecimento da capacidade de atendimento do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). A formalização foi feita pelo secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

O secretário ressaltou a importância desses veículos para o eficiente apoio à população. “Com a anuência do governador Ratinho Junior, estamos realizando uma verdadeira transformação no Siate. Essas ambulâncias atendem, em média, oito pacientes para a cuidados pré-hospitalares, o que permite maior segurança e agilidade emergencial", avaliou o secretário.

Com um custo unitário de R$ 498 mil, os novos veículos contam com equipamentos de última geração e contribuem também para intensificar a estratégia de regionalização da saúde.

“São veículos que auxiliam a demanda de maneira eficaz, e Foz do Iguaçu se sente agraciada por esses recursos que podem significar a diferença na hora de salvar vidas. Temos um grande fluxo de pessoas em nosso município e toda ação em prol da saúde é sempre bem-vinda", destacou o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro.

"Este é um reforço muito importante, que demonstra como o governo tem grande atenção não somente aos grandes centros, mas a todos os municípios do Estado", complementou o prefeito de Medianeira, Antônio Benjamim.

RENOVAÇÃO– Em julho, o Governo do Estado deu início à maior renovação de frota da história do Siate . Ao todo, são R$ 29,8 milhões por meio da parceria Sesa/Corpo de Bombeiros destinados à distribuição de 60 veículos pelo Estado. Todos já contam com kits completos de atendimento, possibilitando maior suporte pré-hospitalar em todas as regiões do Paraná.

PRESENÇAS– Também participaram do evento os deputados estaduais Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa, Matheus Vermelho, Alexandre Curi, Alisson Wandscheer e Luiz Cláudio Romanelli.