Governo do Paraná fecha parceria com a Microsoft para oferta de cursos gratuitos

O Governo do Paraná, através da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), fechou uma parceria com a Microsoft para oferta de cursos de qualificação gratuitos em temas como produtividade, tecnologia da informação (TI) e finanças, através da difusão da plataforma Escola do Trabalhador 4.0.

Os cursos possuem qualificação para os níveis iniciante, intermediário e conhecimento avançado. Eles contemplam as áreas de letramento digital, produtividade pessoal, introdução à programação, produtividade colaborativa, administrador de TI, desenvolvedor de programador em software, profissional de Inteligência Artificial, analista de dados, analista de segurança, engenheiro de dados, educação financeira via Excel, entre outros.

Todos os cursos serão realizados por ensino à distância. O projeto de qualificação será incorporado nos programas de Agências de Inovação , que estão sendo implementadas em algumas cidades do Estado, e também nos Núcleos Regionais de Inovação , que contam com investimento de R$ 15 milhões em 10 municípios-polo estratégicos.

O secretário da Inovação, Marcelo Rangel, ressaltou a importância de divulgação e disponibilização de cursos na área de TI. “O acesso ao ensino é fundamental para o desenvolvimento do Paraná. Estamos firmando uma parceria muito importante com a Microsoft para disponibilizar cursos totalmente gratuito. Vamos levar esses cursos para nossas Agências de Inovação, que estão sendo implementadas nos municípios menores, para levar qualificação na área de inovação e tecnologia”, afirmou.

QUALIFICAÇÃO– A parceria com a Microsoft é mais um avanço da Secretaria da Inovação em programas de qualificação. A SEI já possui o Qualifica Mais ,que vai oferecer 10 mil vagas para qualificação profissional, todas gratuitas e disponíveis para qualquer cidadão. Atualmente, estão abertas inscrições para novas instituições ofertarem cursos para população.

Iniciado em 2022, o programa conta com a parceria de empresas credenciadas, como a escola DIO, e já ofereceu bootcamps de HTML, CSS, JavaScript, NET C#, JAVA e JavaScript para criação de jogos, com 800 inscritos.Atualmente, dois cursos da DIO estão com inscrições gratuitas .