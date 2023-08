Sanepar apresenta projetos inovadores para a Agência Nacional das Águas

Diretores e técnicos da Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico (ANA) estiveram nesta semana, em Curitiba, em visita técnica à Sanepar. A companhia paranaenseapresentou alguns processos, com destaque para as iniciativas de inovação, e também recolheu novas orientações.

Segundo o diretor da ANA, Mauricio Abijaodi, a diretoria da agência está fazendo uma série de visitas às empresas de saneamento para conhecer melhor a realidade brasileira, as boas práticas e as necessidades do setor. “Essas visitas nos fornecem elementos para estruturarmos as normas de referência da ANA. Queremos fazer normas teóricas, mas também criar balizas, padronizar e dar condições para que as empresas de saneamento exerçam bem o seu papel e levem dignidade às pessoas”, disse.

Também acompanharam a comitiva o diretor interino Luis Andre Muniz e os técnicos e coordenadores da área de Regulação de Água e Esgoto Lígia Araújo, Helber Viana, Sergio Bonfim Pereira, Ana Paula de Souza e Marcia Cerqueira.

A condução da apresentação da Sanepar foi do diretor-presidente Claudio Stabile.“A inovação fez a Companhia dar um grande salto em seus processos, potencializando por exemplo as economias circular e de baixo carbono. Estamos transformando o biogás gerado no tratamento do esgoto sanitário em energia elétrica e calor. O lodo é outro subproduto que vai para uso agrícola e, o próximo passo, é a produção do biofertilizante”, disse.

Ele falou ainda das pesquisas para geração de hidrogênio renovável e enfatizou a importância de as normas regulatórias reconhecerem os avanços tecnológicos das companhias, que beneficiam o meio ambiente e a população com redução tarifária.

O gerente de Pesquisa e Inovação da Sanepar, Gustavo Possetti, apresentou os dados e falou dos projetos de inovação tecnológica, do programa Sanepar Startups e das parcerias estratégicas com instituições brasileiras e de fora do País.

“A Sanepar tem uma trajetória dedicada à inovação para a sustentabilidade, focando na geração de valor para a sociedade. As parcerias estratégicas são fundamentais para que os impactos das ações inovadoras sejam majorados, colaborando diretamente para o aprimoramento dos serviços de saneamento ambiental à população”, afirmou.

VISITAS– Na terça-feira (15), a equipe da ANA visitou o Centro de Tecnologias Sustentáveis Sanepar, o Laboratório de Análises de Conformidade, o Museu Planeta Água, o Centro de Controle Operacional (CCO), a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Belém e a CS Bioenergia, usina de geração de energia elétrica por meio do lodo de esgoto da ETE Belém e resíduos orgânicos de grandes geradores.

Na quarta-feira (16), os técnicos da ANA participaram da oficina de trabalho “Inovabilidade na Sanepar”, conheceram a Estação de Tratamento de Água (ETA) Passaúna e o sistema solar flutuante do reservatório Passaúna. Na quinta (17), visitaram a ETE Atuba Sul, que possui um sistema de secagem térmica e de combustão do lodo, movido a biogás e lodo seco, e participaram da oficina de trabalho “Economia Circular no Saneamento: Desafios e Oportunidades”.