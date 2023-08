Lote 1 prevê duplicação e 21 viadutos e passarelas entre Ponta Grossa e Prudentópolis

A BR-373, ligação entre Ponta Grossa e Prudentópolis, será inteiramente duplicada por meio do Lote 1 das novas concessões rodoviárias do Paraná, cujo leilão será realizado no final deste mês. O trecho de 99,3 quilômetros, que passa também pelos territórios de Ipiranga, Imbituva e Guamiranga, receberá ainda 21 novas Obras de Arte Especiais (OAE), que incluem viadutos, passarelas e uma passagem em desnível.

Essa é a quarta matéria da série da Agência Estadual de Notícias (AEN) que apresenta as principais obras do Lote 1. A primeira abordou as melhorias no Contorno Norte e no Contorno Sul de Curitiba , a segunda as duplicações e obras da BR-277 , e a terceira as novas conexões entre Lapa, Araucária, Porto Amazonas, Campo Largo e Curitiba .

A duplicação começa no entroncamento da BR-373 com a BR-376, o trevo de acesso para o distrito de Uvaia, em Ponta Grossa, e termina no entroncamento da BR-373 com a BR-277, o Trevo do Relógio, em Prudentópolis. A obra será dividida em três etapas, iniciando no quinto ano de contrato.

Serão implantados 10 km de vias marginais em sete segmentos diferentes, atendendo o perímetro urbano de Imbituva, Guamiranga e Prudentópolis, e também a comunidade rural de Colônia Trindade, em Ponta Grossa.

A rodovia concentra o maior número de novas interseções em desnível deste lote, sendo a única a receber interseções do tipo parclo, em que condutores utilizam uma passagem superior para trocar de sentido da via.

No trecho entre o entroncamento com a BR-376 até a ponte sobre o Rio Tibagi, em Uvaia, serão dois parclos, no km 189+100 e no km 194+700, e uma passarela para pedestres entre a Rua Vermelha e a Rua Azul.

No trecho seguinte, entre Uvaia e o entroncamento com a BR-153, serão seis OAEs. O trevo da Tirol, no entroncamento com a PRC-487 (acesso para Ipiranga), será substituído por um viaduto do tipo trombeta, que conta com três ramos, sendo que um deles faz uma curva de 270º antes de se dividir; quatro viadutos do tipo parclo, no km 206, km 211, km 216 e km 220; e o trevo da Cocari, no entroncamento com a BR-153 (acesso para Imbituva), será substituído por um viaduto do tipo diamante, em que há uma saída e um acesso para a rodovia principal em ambos os sentidos, pela pista da direita.

A rotatória entre a BR-373 e a PR-522 (acesso para Palmital e também Imbituva) será igualmente substituída por um viaduto do tipo diamante.

Prosseguindo pela rodovia, serão mais três parclos até chegar em Guamiranga, nos km 233, km 237 e km 241. No perímetro urbano do município, a interseção existente entre a Rua Ferdinando Pontarolo e Rua Diogo Emanuel de Almeida será substituída por um novo diamante.

Entre Guamiranga e Prudentópolis são mais três parclos, nos km 250, km 254 e km 260. No perímetro urbano de Prudentópolis a rotatória entre a BR-373 e a Rua São Josafat será substituída por um viaduto do tipo Diamante, e duas novas passarelas serão construídas, sendo uma na altura da Rua Cel. João Pedro Martins e a outra próxima à Rua Bela Vista. A última OAE desta rodovia será uma passagem em desnível no parque industrial de Prudentópolis, ligando as marginais sem acessar a rodovia, próximo à Avenida João Paulo II.

O lote prevê ainda, para a BR-373, retornos em nível, regularização de 20 acessos, passagens de fauna e caixa de contenção de líquidos perigosos.

Confira todos os detalhes das obras no edital . A localização das principais intervenções do trecho está aqui e do Lote 1, aqui .