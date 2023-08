Governadores articulam próximo encontro e constituição oficial do Cosud

Os governadores que compõem o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) fizeram nesta quinta-feira (17) uma reunião online para articular a organização do próximo encontro do grupo, que acontece em outubro, em São Paulo. Ele marcará a constituição oficial do consórcio, após todos os estados aprovarem a lei, em suas respectivas Assembleias Legislativas, que ratifica o grupo como uma associação pública interfederativa. No Paraná, a lei já foi aprovada e sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Na última reunião do grupo, Ratinho Junior foi escolhido como o presidente do Cosud. O consórcio foi criado em 2019, mas somente em junho deste ano foi formalizado oficialmente. Ele busca uma integração entre os sete estados das duas regiões, reforçando a posição do Sul e do Sudeste nas discussões que envolvem os interesses regionais.

“Faremos um grande ato em outubro para oficializar a criação do Cosud, com todos os governadores unidos em um ato formal para sancionar as leis aprovadas em suas Assembleias. Queremos consolidar o consórcio como um órgão que defende os interesses de nossos estados e regiões, que concentram grande parte da população e do PIB do Brasil”, disse Ratinho Junior.

Presidida pelo governador paranaense, a reunião também contou com a participação dos governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; de São Paulo, Tarcísio de Freitas; do Espírito Santo, Renato Casagrande; do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; de Minas Gerais, Romeu Zema; e do secretário de Estado do Planejamento de Santa Catarina, Edgar Usuy, representando o governador Jorginho Melo.

O encontro de outubro deve ser marcado por uma proposta conjunta voltada para a sustentabilidade, com apresentação de projetos importantes para a conservação da fauna e da flora, aumento da cobertura florestal e a proposição de um plano diretor hídrico unindo as duas regiões. O Sul e o Sudeste abrigam quatro dos seis biomas brasileiros, incluindo todo o Pampa, grande parte da Mata Atlântica, uma área significativa do Cerrado e um pequeno território da Caatinga.

“Conseguimos reduzir o desmatamento da Mata Atlântica em nossos estados, mas queremos ir além e ser uma voz importante na área de sustentabilidade. Temos uma ótima oportunidade de juntar forças para executar projetos que farão a diferença na conservação ambiental e no futuro do nosso País”, complementou Ratinho Junior.

COSUD– O Consórcio de Integração Sul e Sudeste foi criado em Minas Gerais em março de 2019. Desde então, os chefes do Executivo promovem ampla discussão sobre pautas estratégicas para o desenvolvimento das regiões. Com oito reuniões realizadas, todos os estados do Sul e Sudeste já sediaram pelo menos uma vez as atividades do Cosud. As duas regiões concentram 70% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e quase 120 milhões de habitantes.