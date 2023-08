Sanepar investe R$ 45 milhões em moderno sistema de esgoto para Capitão Leônidas Marques

A Sanepar investe R$ 45 milhões na implantação do sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário na cidade de Capitão Leônidas Marques, no Oeste. As obras, iniciadas em 2022, incluem uma estação de tratamento com tecnologia capaz de processar 36 litros de dejetos por segundo e eliminar em 95% a matéria orgânica do efluente, além de redes e emissários que farão o transporte do esgoto de mais de 2,3 mil domicílios da cidade.

Nesta estação, o sistema de tratamento terá tecnologia de lodo ativado, um processo totalmente biológico, quedepende de oxigênio. Por ser aeróbio, o modelo não produz gás metano nem sulfeto de enxofre, responsáveis pelo mau cheiro gerado em unidades anaeróbicas. Será formada na ETE uma cortina verde, com o plantio de árvores que impedem que se espalhe o odor da chegada do esgoto na estação.

Também será construída uma unidade de gerenciamento do lodo para desidratação e inertização desse material, que poderá ser utilizado como adubo agrícola ou para a recomposição de células de aterros sanitários.

O gerente regional da Sanepar Rodolpho Savelli destacou que os investimentos em obras de saneamento trazem ganhos para a cidade e a região. “Além do benefício ambiental, a implantação do sistema de esgoto gera emprego e renda, traz melhoria na qualidade de vida e promove a possibilidade de crescimento vertical da cidade”, disse.

Em paralelo ao sistema de tratamento, as equipes assentam mais de 52 quilômetros de redes coletoras, interceptores e emissário final do esgoto. Com a conclusão dessas tubulações, o índice de atendimento com a coleta chegará a 50% dos moradores da área urbana. A Sanepar prevê novas obras para ampliar o sistema na cidade, a fim de atender a meta de 90% definida pelo marco legal de saneamento até 2033.

IMPLANTAÇÃO DE REDES– Na fase deimplantação das tubulações, énecessário abrir valas nas ruas e pavimentos, o que gera transtornos temporários. Após a finalização, será feita a reposição dos pisos, calçadas e pavimentos.