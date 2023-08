Obras do Condomínio do Idoso de Cascavel alcançam 25% de execução

O Condomínio do Idoso de Cascavel, localizado no Loteamento Esmeralda, alcançou 25% de execução em agosto. As 24 casas estão na fase de cobertura (lajes) e algumas delas já na fase final de alvenaria.As obras começaram em janeiro e são tocadas pela Cohapar, dentro do programa Viver Mais Paraná. O valor do investimento é de R$ 6,1 milhões. A previsão de entrega é para 2024.

As casas têm 40 metros quadrados e o condomínio conta ainda com uma área de conveniência, piscina para hidroginástica, horta e sala para atendimentos médicos e sociais. Os projetos são destinados a casais ou idosos sozinhos a partir de 60 anos e renda de até seis salários mínimos, com prioridade de atendimento àqueles com menor poder aquisitivo. Os selecionados arcam como um custo inicial de 15% de um salário mínimo nacional ao mês.

Nesse momento, está aberto o cadastro de moradores, que só serão selecionados quando o empreendimento ultrapassar 85% de execução. De acordo com a Cohapar, 813 famílias já se interessaram.

O projeto-piloto do Condomínio do Idoso foi concluído em outubro de 2020 em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. Um ano depois, o segundo conjunto foi entregue em Foz do Iguaçu, na região Oeste e, em dezembro de 2021, Prudentópolis, no Centro-Sul do Paraná, recebeu a terceira unidade. A entrega mais recente aconteceu em Cornélio Procópio, na região Norte do Estado, em dezembro de 2022. No total, há outros 21 projetos em andamento.