Agosto Dourado: Paraná promove diversas ações para incentivo à amamentação

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em parceria com as secretarias municipais do Paraná, realizou na primeira quinzena de agosto dezenas de ações para a conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Em 15 dias, foram ofertadas capacitações para profissionais da saúde, ações informativas junto à população e palestras, além de passeatas e incentivo à doação nos bancos de leite humano e de coleta do Estado.

Uma dessas iniciativas aconteceu nesta quarta-feira (16) em Paranaguá, município do Litoral, por meio da 1ª Regional de Saúde. A capacitação contou com a presença de 33 profissionais da enfermagem e teve como objetivos qualificar os participantes para a atenção e cuidado às mães e incentivar a prática de ações que garantam a prática da amamentação.

Na região Centro-Oeste, a 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão, em parceria com a Santa Casa, realizou também uma capacitação, com 82 agentes comunitários de saúde do município, voltada à captação de doadoras de leite humano e orientações gerais sobre manejo adequado do aleitamento materno. Durante quatro dias, os profissionais puderam aprofundar os conhecimentos sobre as habilidades de comunicação na assistência às mães e dificuldades na amamentação.

Todas as atividades integrama campanha Agosto Dourado de 2023,com o tema “Apoie a Amamentação: Faça a diferença para mães e pais que trabalham”, quetraz à tona a discussão sobre a continuidade da amamentação quando a mulher precisa retornar às atividades profissionais.

O mês de agosto foi designado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como Dourado porsimbolizar a luta pelo incentivo à amamentação–a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno.

“O incentivo ao aleitamento materno, principalmente após o retorno da mãe ao trabalho, que por vezes cessa esse processo essencial, é nossa bandeira este ano. Estamos sempre promovendo ações nesse sentido, da importância de amamentar, mas queremos chamar a atenção para o apoio e proteção da continuidade do aleitamento materno quando a mãe precisa retomar as atividades profissionais”, disse a chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente da Sesa, Fernanda Crosewski.

DEMAIS AÇÕES– No município de Cascavel, no Oeste do Estado, mais de 100 pessoas, incluindo trabalhadores de saúde, estudantes e gestores, participaram de reuniões junto aos órgãos municipais e entidades civis para o apoio, promoção e incentivo à amamentação.

Na 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão, a escola de pais do Hospital Regional do Sudoeste promoveu um evento inédito nesse contexto, convocando pais, gestantes e acompanhantes de bebês do Risco Intermediário e Alto Risco. A iniciativa terá continuidade, se estendendo como uma ação permanente na região.

ATUALIZAÇÃO– Os eventos continuam no Paraná.A Sesa, emparceriacomaSecretariadaMulher,IgualdadeRacial ePessoa Idosa(Semipi), realizará em Curitiba,em22 e 23 de agosto, umtreinamentoparagestores hospitalares e profissionaisdos setores materno-infantil.

O objetivoé a atualização de informações sobre o manejo da amamentação para serem replicadas aos demais profissionais da região esensibilizar quanto às estratégias existentes, que buscam promover, proteger e apoiar o aleitamento materno.

Oencontroterá aparticipação também daCoordenação Nacional da Saúde da Criança e do Adolescente do Ministério da Saúde; Sociedades Brasileira e Paranaense de Pediatria; alémde diversos palestrantes dedestaquesobre o tema.