Norte Pioneiro recebe Rede399 e elege prioridades para o próximo Plano Plurianual do Estado

O Governo do Estado levou nesta quarta-feira (16) o Rede399 – Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná, projeto da Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL), à Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. Nesta sétima etapa da iniciativa, lideranças locais debateram e votaram nas propostas – elencadas em Consulta Pública em abril – que serão consideradas de forma prioritária na elaboração do planejamento para cada região.

Os encontros, que já foram feitos em três regionais definidas pelo Programa Paraná Produtivo, em Castro, Ponta Grossa e Telêmaco Borba (Região 8), Francisco Beltrão e Pato Branco (Região 10), e Cornélio Procópio (Região 2), reuniram mais de 1,4 mil pessoas de 106 municípios para discutir o Plano Plurianual (PPA) e os programas Paraná Produtivo Fase II e Conecta399.

Fazem parte da governança territorial da região 26 municípios: Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

Durante a votação levada a público no Norte Pioneiro, foram escolhidas as áreas e ações que mais necessitam de melhorias e investimentos do Governo do Estado, entre Gestão Pública, Educação, Segurança Pública, Economia e Emprego, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Infraestrutura, Saúde e Assistência Social e Desenvolvimento Rural.

As três mais votadas e que serão analisadas como prioritárias quando da elaboração do PPA, que deve ser finalizado até o mês de setembro, estão Economia e Emprego (incentivar a inovação tecnológica e fomentar a inovação e o empreendedorismo), Desenvolvimento Rural (necessidade de fortalecer a agroindústria e a agricultura familiar com novas empresas e cooperativas; e promover a diversificação da agricultura familiar, bem como a ampliação da produção e o incentivo à certificação orgânica) e SegurançaPública (aumento do efetivo da PMPR e PCPR).

O evento, coordenado e apresentado pelo secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva, contou com a participação dos diretores e coordenadores dos programas da SEPL. “No mês de setembro vamos mandar para a Assembleia Legislativa o Plano Plurianual 2024-2027, com estimativa de quase R$ 300 bilhões. Porém, um orçamento é feito de escolhas, e nós queremos qualificar essas escolhas, juntamente com a Alep e com um amplo debate na sociedade, para termos claro o que a população realmente quer e retratar isso no orçamento”, explicou.

O projeto Rede399 é realizado em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep) – Comissão de Orçamento (principalmente pelo projeto incluir o PPA), e conta com o apoio das governanças do Programa Paraná Produtivo.

“Esta foi uma reunião importante no Norte Pioneiro, que envolve 26 municípios, na qual várias lideranças locais, prefeitos, vereadores, presidentes de Câmaras de Vereadores, empresários e o Sistema S participaram ativamente", disse o diretor de Projetos da SEPL, Marcos Marini.

Segundo o diretor, esta reunião com os municípios, e a exposição das carências de cada região, faz parte de uma política fundamental que diminui a distância entre o governo e a realidade dos municípios. “Isso vai fazer com que o Plano Plurianual retrate as demandas que vêm da própria base do município, então encontros como esse, no Rede 399, possibilitam que a gente aproxime o cidadão da política pública”, complementou.

“O Plano Plurianual é o principal instrumento de planejamento do Poder Público, que vai estabelecer as metas e as prioridades para os próximos quatro anos. Todas as ações, pleitos e anseios da população precisam ser traduzidos em metas, passar por essa tradução para ser executado orçamentariamente”, explicou João Giona, diretor de Planejamento da SEPL.

Segundo o presidente da Governança do PR Produtivo - Fase II, da Região 1, Luiz Henrique Germano, prefeito de Siqueira Campos e presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), a iniciativa foi fundamental para a região. “Nós elencamos, na Amunorpi, nossas reivindicações, e entregamos ao secretário Guto Silva para que a gente tente colocar algumas demandas no Plano Plurianual. Entre elas temos questões como pavimentação de estradas, desafios na saúde e a solicitação da faculdade de Medicina para a região”, disse.

PRESENÇAS- Participaram do encontro o prefeito de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão; o prefeito de Tomazina, Flavio Zanrosso; o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares; o prefeito de Jaboti, Régis Rodrigues; o prefeito de Ibaiti, Antonely de Carvalho; os deputados estaduais Luiz Claudio Romanelli e Moacyr Fadel; e o reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Fábio Neia.