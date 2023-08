Sanepar inclui etapa Outubro Rosa no Circuito de Corridas

A Sanepar incluiu mais uma etapa no Circuito Corridas de Rua, com a temática Outubro Rosa, que será realizada no dia 15 de outubro, em Curitiba. O objetivo é chamar a atenção para a importância da prevenção do câncer de mama, que é a primeira causa de morte por câncer entre as mulheres no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Detectado no início, são maiores as chances de cura e tratamentos menos invasivos.

As inscrições para a corrida estão abertas neste site nas modalidades 5 km (feminino e masculino), 10 km (feminino e masculino) e corrida kids, com distância de 100 metros (4 a 6 anos), 200 metros (7 a 9 anos) e 400 metros (10 a 13 anos).

A taxa de inscrição é de R$ 47,90. Os primeiros mil inscritos ganham o kit de camiseta, boné e sacochila, número de peito, chip de cronometragem eletrônica e medalha.

As largadas serão às 7h (adultos) e às 8h30 (kids), na Avenida Dário Lopes, em frente ao Estádio Dorival de Brito e Silva (Paraná Clube), no bairro Rebouças.

ETAPAS– O Circuito Corridas Sanepar faz parte das comemorações dos 60 anos da Companhia. O calendário prevê ainda as etapas de Pato Branco (24/09), Toledo (08/10), Londrina (22/10), Maringá (29/10), Cascavel (12/11), Guarapuava (19/11), Ponta Grossa (03/12), Umuarama (10/12) e Curitiba (17/10).As inscrições para todas as etapas estão no site www.corridassanepar.com.br/ .