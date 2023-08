Sanepar e prefeitura levam água tratada para comunidade rural de Antônio Olinto

As 104 famílias residentes na comunidade rural de Imbuial, em Antônio Olinto, no Sul do Estado, vão receber água tratada em suas casas. Os últimos ajustes para a implementação do sistema foram alinhados com os moradores em reunião realizada pela Sanepar e a prefeitura, parceiras na viabilização do sistema de abastecimento.

Para que a água tratada chegue à casa dos moradores, foram investidos investidos R$ 653,3 mil, com a instalação de11.381 metros de redes de distribuição de água e 104 ligações.

Os recursos são subsidiados pela Sanepar, por meio do Programa Sanepar Rural, e pela prefeitura. A Companhia fez o projeto do sistema e forneceu todo o apoio técnico e os materiais necessários para a implantação das redes e ligações. A execução da obra ficou a cargo do município.

A parceria também inclui a comunidade, que ficará responsável pela gestão e operação do sistema de abastecimento. A Sanepar fez a capacitação e a orientação dos moradores na formação da Associação da Água, que responderá pelo sistema de Imbuial.

A gerente-geral da Sanepar na região, Simone Alvarenga de Campos, destaca que a união entre a Companhia, o município e os próprios moradores é fundamental para que o acesso à água tratada se torne realidade nas comunidades rurais. “A Sanepar tem contratos firmados com 28 municípios da região, com projetos em andamento para a implantação de sistemas rurais de abastecimento de água”, afirma.

O prefeito Alan Jaros participou da reunião, reforçando a importância do sistema para a qualidade de vida das famílias de Imbuial. "A previsão é que no fim de setembro o sistema esteja pronto para iniciar a operação", complementa.

PRESENÇAS– Também participaram da reunião o vice-prefeito Jurandir Ferreira Alves e os representantes da Sanepar Thiago Marcondes, Roboão Senegaglia, Alisson Dias e Augusto Sobczak.