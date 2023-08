Jaguariaíva encerra maratona de atos cívicos para celebrar os 200 anos do município

A prefeitura municipal de Jaguariaíva, por meio da secretaria municipal de Governo e secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer vem realizando desde o início do ano uma série de ações para celebrar os 200 anos de história do município.

As atividades e homenagens vinham sendo realizadas sempre no dia 15 de cada mês, já que o aniversário da cidade é celebrado no dia 15 de setembro. Nesta terça-feira (15), foram encerrados os atos cívicos do mês de agosto em cerimônia realizada em frente ao Centro Administrativo Otélio Renato Baroni.

Durante a cerimônia, alunos da Escola Municipal Carlos Miguel Sampaio apresentaram a poesia “Jaguariaíva, 200 anos de histórias” que é de autoria de Antônio Maria de Melo Martins, filha da professora Candinha de Moura Jorge Melo, que já faleceu. As poesias, por exemplo, vinham sendo apresentadas desde o dia 15 de fevereiro em homenagem ao bicentenário do município.

No decorrer do ano, as ações contaram com a participação de alunos da Rede Municipal de Ensino, servidores municipais, secretários municipais, vereadores, da prefeita Alcione Lemos, da população entre outras pessoas envolvidas.

Agora o município se prepara para grande festa dos 200 anos que aconteceu entre os dias 14 e 17 de setembro com o VIII Festival Cultural de Jaguariaíva. O município vai receber shows, realizar gincanas entre outras atrações para celebrar este momento histórico.