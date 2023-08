Suspeito chega na biqueira na hora do enquadro e acaba preso

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (15) após ser flagrado portando drogas. A ocorrência foi registrada no município de Santa Mariana, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina quando, ao passar pela Rua Alberto Spagolla, os agentes avistaram algumas pessoas em frente a um local conhecido pelo comércio de drogas.

Diante do flagrante, os agentes realizaram a abordagem das pessoas e, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, no momento da revista um indivíduo chegou ao local e também foi abordado. Com ele, os policiais encontraram 10 gramas de crack, 6g de cocaína e uma quantidade em dinheiro com notas fracionadas.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com as drogas apreendidas para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.