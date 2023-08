Nova ligação no Sudoeste: governador inaugura o Contorno Noroeste de Francisco Beltrão

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou mais uma obra emblemática à sociedade paranaense nesta terça-feira (15). Anova rodovia do Estado, chamada de PR-475 ou Contorno Noroeste de Francisco Beltrão José Richa,resolve um gargalo logístico da cidade mais populosa do Sudoeste, levando desenvolvimento, mobilidade e segurança para toda a região. O investimento, de mais de R$ 65 milhões, simboliza o encerramento de uma espera de anos dos beltronenses para a retirada do trânsito pesado de dentro da cidade.

O trecho de 5,2 quilômetros do Contorno Noroeste interliga as rodovias PR-180 e PR-483, que antes se conectavam apenas na entrada de Francisco Beltrão, via Marmeleiro, por meio de uma rotatória. Agora, a conexão pode ser feita muito antes, vindo pelo oeste de Francisco Beltrão, via Manfrinópolis pela PR-483, ou então pelo norte da cidade, via Enéas Marques e Verê, pela PR-180.

Segundo Ratinho Junior, trata-se de um importante corredor logístico que vai facilitar os deslocamentos na região Sudoeste. “É uma obra importantíssima, que vai tirar todo o trânsito pesado da cidade, dará mais conforto e segurança para quem utiliza tanto o centro quanto aqueles que utilizam essa rota para transporte de carga”, afirmou o governador.

“Essa obra faz parte de um grande pacote de contornos do Paraná. Nós estamos inaugurando o investimento em Francisco Beltrão nesta terça, mas estão em andamento o de Arapongas, de Castro, de Jandaia do Sul, de Marechal Cândido Rondone a duplicação do que já existe em Cascavel. Também já entregamos o Contorno de Pato Branco e nos próximos dias vamos inaugurar as obras de Peabiru e Wenceslau Braz. É um grande volume de obras justamente para acompanhar o crescimento do nosso Estado em todas as regiões”, complementou.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, ressaltou que essa era uma obra aguardada há muito tempo pela população. “Essa ligação importante de rodovias era um compromisso do governador. E conseguimos entregar uma grande obra”, afirmou. “Anunciamos aqui também novos investimentos, como a duplicação entre Francisco Beltrão e Marmeleiro , além da inclusão do Sudoeste nas concessões, o que mostra o valor que essa região tem para o Estado".

Com 96.666 moradores, segundo dados do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Francisco Beltrão é a cidade com mais paranaenses no Sudoeste, seguida de Pato Branco (91.836), Palmas (48.247), Dois Vizinhos (44.869) e Santo Antônio do Sudoeste (23.673). Com a economia fundamentada na agropecuária, em especial no abate de aves, com uma sede da BRF próxima ao novo Contorno, o município conta agora com uma rota alternativa que facilita o escoamento da produção e que contribui com o comércio local.

Para o prefeito Cleber Fontana, o Contorno Noroeste deverá contribuir ainda mais para o desenvolvimento local e regional. “É um marco na história de Francisco Beltrão. Houve muito trabalho, foi uma obra difícil, com ponte, trincheiras, passagens para as comunidades do interior. Ela irá garantir a expansão da cidade, retirando o trânsito pesado de caminhões da área central. Em torno desse contorno se instalarão indústrias, empresas, novos parques industriais gerando emprego e renda para a nossa gente”, celebrou.

"Entre tantas obras já anunciadas ou concretizadas, esta, na minha visão, era a mais fundamental para o Sudoeste porque ela vai fazer com que o fluxo de veículos seja desviado do centro e, com certeza, alimenta a nossa produção agrícola, facilita a pequena propriedade e os demais municípios", acrescentou o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano.

OBRA– A novaPR-475 conta com acostamento, cinco viadutos e uma ponte sobre o Rio Santa Rosa, com 60 metros de comprimento. Todas as obras foram executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) em contratos próprios, o que fez com que as obras de arte especiais estivessem prontas antes da finalização do contorno. Foram cerca de 35 desapropriações de terras, uma vez que a rodovia teve seu traçado feito em uma área já habitada.

Dos pouco mais de cinco quilômetros de extensão, dois deles contam com terceiras faixas, proporcionando fluidez ao tráfego para percorrer os locais de subida entre as proximidades da travessia da Comunidade São Marcos até a interseção com a rodovia PR-483. Para a execução da terraplenagem, foram escavados aproximadamente 170 mil m³ de rocha, sendo que grande parte deste volume foi utilizado para a execução dos aterros, principalmente nas áreas de inundação do Rio Santa Rosa e nas camadas finais de terraplenagem.

Morador da Comunidade São Marcos, por onde passa a nova rodovia, Ronaldo Adriano Medeiros, 30 anos, atua no ramo de pneus e viu desde o início os preparativos para a construção do contorno, ainda em 2018. Hoje, com a obra finalizada, ele celebra o que pode ser um novo marco no desenvolvimento de Francisco Beltrão. “Foi muito boa a criação desse contorno, servindo de desvio das carretas de dentro da cidade. Eu penso que logo vamos ter várias indústrias por aqui, além da valorização dos terrenos, tudo isso fruto dessa obra”, comentou.

Iniciada ainda em fevereiro de 2018, a ligação entre as rodovias PR-180 e PR-483 sofreu com atrasos devido a dificuldades nas desapropriações de terrenos que estavam no traçado da até então futura rodovia PR-475. Em fevereiro de 2019, na primeira gestão do governador Ratinho Junior, a obra foi interrompida para uma nova análise e resolução dos entraves burocráticos.

Em fevereiro de 2020, os trabalhos foram retomados no canteiro de obras, mas a chegada da pandemia de Covid-19 naquele ano forçou o ritmo da obra a diminuir, sobretudo devido ao cenário de alta nos custos dos insumos e também do afastamento de trabalhadores acometidos pela doença. Passado o período mais crítico da pandemia, foi possível a retomada consistente dos serviços para a entrega definitiva à população.