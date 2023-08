265 instituições que atendem crianças receberão recursos para projetos de manutenção

Já está disponível o resultado da análise de classificação do Edital de Chamamento Público Nº 01/2023 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca), que destina R$ 26 milhões para pequenos serviços de manutenção em organizações da sociedade civil que atendam crianças e adolescentes. Dos 410 projetos submetidos, foram classificadas 265 propostas, com planos de ação que vão de R$ 30 mil até R$ 100 mil.

“Essa era uma reivindicação antiga que o Governo do Estado e o Cedca/PR estavam recebendo das organizações e que com trabalho conjunto conseguimos atender”, disse o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.

Os recursos deverão ser destinados para serviços que não alterem o layout das construções, ou seja, para pinturas, troca de revestimentos, ajustes em paredes e telhados. Dentre as propostas que foram desclassificadas, o principal motivo é a ausência da certidão atualizada do registro imobiliário onde as atividades poderiam ser realizadas.

Somente em 2022, o Fundo Estadual da Infância e Adolescência (FIA) deliberou R$ 86 milhões, destinados ao apoio de projetos e programas em diversas instituições no Estado.

O presidente do Cedca/PR, Adriano Ribeiro dos Santos, destaca que essa relação entre o conselho e o governo estadual é essencial para o bom atendimento das crianças e adolescentes. “Todas as instituições já sabem como funciona, o que é necessário para fazer um projeto, a tramitação da comissão composta pelos representantes do governo e do conselho para ter o recurso aprovado”, disse. “Estamos dando vazão a essa demanda que fará diferença na vida de muitas crianças e adolescentes”.