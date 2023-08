Petrobras anuncia aumento no preço da gasolina e do diesel

De acordo com o levantamento da Jucepar, municípios da região registraram mais de 1,8 mil novas empresas no primeiro semestre do ano

ECONOMIA Há 2 semanas Em Economia Norte Pioneiro apresenta saldo positivo na abertura de empresas De acordo com o levantamento da Jucepar, municípios da região registraram mais de 1,8 mil novas empresas no primeiro semestre do ano

ECONOMIA Há 2 meses Em Economia Modelos de veículos com desconto serão divulgados hoje Programa do Governo Federal vai conceder descontos que variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil para aquisição de um automóvel 0 km