Estado firma acordo para replicar inciativas de cidades inteligentes no Interior

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), fechou uma parceria com o Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), entidade paranaense sem fins lucrativos com sede em Curitiba, nacionalmente reconhecida por sua expertise em pesquisa, integração e implementação de soluções para a gestão pública.

O secretário da Inovação, Marcelo Rangel, e o diretor-presidente do ICI, Mauricio Pimentel, assinaram nesta terça-feira (15) protocolo de intenção para formalizar um convênio de contração de serviços para o governo estadual.

“É a primeira vez que vamos firmar um convênio de apoio mútuo É muito importante essa proximidade com o ICI, que realmente é renomado em todo o Brasil por conta das soluções apresentadas na Capital e em outras cidades. Muito do que existe e funciona em Curitiba pode ser replicado para municípios do Interior para oferecer soluções mais efetivas”, afirma Rangel.

O ICI possui mais de 25 anos de experiência e capacita cidades a se tornarem inteligentes, disponibilizando uma gama de produtos e serviços padronizados ou personalizados. Entre os serviços de destaque do instituto, estão as ações desenvolvidas com a Prefeitura de Curitiba.

Alguns dos exemplos implementados pelo ICI na Capital são o sistema “E-cidadão”, que permite aos cidadãos o acesso integrado a serviços por meio de uma credencial única; o Saúde Já, sistema de saúde pública municipal que atende 1,2 milhão de usuários; a “Central 156”, que registra mais de 25 mil atendimentos por dia; e a “Rede de Proteção Animal”, portal dedicado ao controle da fauna, que já registrou a castração de cerca de 92 mil cães e gatos.

Pelo terceiro ano consecutivo, uma das sete cidades mais inteligentes do mundo , segundo o Intelligent Community Forum (ICF - Fórum de Comunidades Inteligentes).

Além de Curitiba, o instituto também já presta serviços para outras cinco prefeituras do Estado: Londrina, Maringá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e Inácio Martins. No total, mais de 9 milhões de pessoas são impactadas pelos serviços desenvolvidos pelo instituto com municípios brasileiros.

“Para nós é um prazer acompanhar Curitiba nessa incursão e reputação global ano após ano. Curitiba tem de fato essa diferenciação e um desses apoios é o fato de termos uma relação com o município contratual, feita de maneira transparente, que o poder público possa discutir tecnologia de modo efetivo. É mais do que discutir projetos e ideias. É ser efetivo. O nosso papel é esse, trazer efetividade nas propostas”, explica o diretor-presidente do ICI, Maurício Pimentel.

MODERNIZAÇÃO– O Governo do Paraná está desenvolvendo uma série de parcerias com institutos de Tecnologia da Informação (TI) para transformação digital do Paraná. No último mês, a Secretaria da Inovação firmou uma parceria estratégica com a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento (CTD) de Londrina para implantação de soluções de tecnologia que permitam a modernização de processos, otimização de recursos e a melhoria da qualidade dos serviços públicos.

Um dos primeiros passos da formalização das parcerias será um “Pitch Day”, previsto para setembro, que consiste em uma série de apresentações das empresas de tecnologia voltadas para a gestão pública, como a Celepar, o CTD e o ICI, juntamente com as startups e desenvolvedores de produtos de setor privado, para exposição de propostas e projetos voltados aos cidadãos.