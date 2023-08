Wenceslau Braz promove mutirão de empregos

A busca por uma oportunidade no mercado de trabalho faz parte da realidade de milhões de brasileiros. No município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, a prefeitura tem atuado para fomentar a economia local gerando emprego e renda para os brazenses.

Nesta segunda-feira (14), o prefeito Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho, utilizou as redes sociais para informar a população sobre um mutirão de vagas de emprego que está sendo realizado no município. Segundo informou Taidinho, a ação é uma parceria da secretaria municipal de Indústria e Comércio com a Employer RH.

Os interessados em uma vaga de emprego devem procurar o escritório na rodoviária ou se dirigir até a agência do trabalhador para realizar seu cadastro e conferir as vagas disponíveis.