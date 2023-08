Paraná participa de oficina para implementação da estratégia nacional de governo digital

O Governo do Paraná, representado pela Secretaria da Administração e da Previdência, participou nesta terça-feira (15) da oficina regional do programa do governo federal para a implementação da Estratégia Nacional de Governo Digital. O evento, parte integrante do projeto lançado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no início de agosto, reuniu representantes dos estados do Sul, em Porto Alegre, para discutir ações estratégicas visando a melhoria da qualidade dos serviços públicos em todo o País.

O Paraná, que aderiu ao projeto , assume uma posição proativa ao levar suas ações e projetos de modernização da administração pública para a discussão.

“Todos estamos trabalhando com um mesmo propósito: o de proporcionar maior eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos. Neste sentido, o Paraná contribui na construção coletiva compartilhando iniciativas na área da tecnologia, sistemas e projetos que geram economia para os cofres públicos e que podem ser replicados ou ser modelo para outros lugares do Brasil", explica o secretário da Administração, Elisandro Frigo.

Ele participou da mesa de abertura da segunda parte da oficina, ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e da ministra Esther Dweck.

Para a construção da Estratégia Nacional de Governo Digital, as oficinas regionais vão detalhar os desafios municipais e estaduais para a transformação digital, bem como definir os principais temas que deverão ser tratados no projeto nacional.

O encontro em Porto Alegre também foi uma oportunidade de reunir o Grupo de Trabalho de Transformação Digital do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad), do qual o secretário Elisandro Frigo é conselheiro e a diretora-geral da SEAP, Luiza Cabel Corteletti, é a coordenadora.

“Foi importante estarmos juntos neste espaço que discute o que já estamos trabalhando por meio das secretarias da Administração dos estados. Este grupo está empenhado em fortalecer estratégias que promovam o letramento digital dos servidores públicos e a desburocratização do serviço público", detalha Luiza.

CRONOGRAMA– A oficina da Região Sul foi o pontapé inicial para as oficinas regionais. Na sequência, será a vez da região Nordeste, seguida pelo Sudeste, Norte e Centro-Oeste. A expectativa é publicar o documento oficial, com a colaboração de todos os entes federativos, em novembro de 2023.