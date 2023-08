Invest Paraná vai publicar guia para empresas estrangeiras investirem no Estado

O Paraná terá um guia para orientar empresas estrangeiras a investir no Estado dentro do plano de internacionalização da economia. O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Seic) e da Invest Paraná com a Amcham, a Câmara de Comércio Americana, e foi apresentado segunda-feira (14) no II Encontro de Consulados e Câmaras de Comércio, na sede da Federação do Comércio do Estado do Paraná (Fecomércio-PR). O manual “How to Invest in Paraná” – “Como Investir no Paraná”, do inglês – será publicado até o fim do ano.

O guia será editado em inglês e português, nas versões online e impressa. O objetivo, no entanto, é que o manual seja publicado em outras línguas com a colaboração dos 45 consulados que atuam no Estado.

“O Paraná está de portas abertas para todas as nações que queiram fazer negócios no Estado. Para isso, temos programas eficientes, como o Paraná Competitivo, que é um exemplo de captação de investimentos e desenvolvimento para o Estado e de oportunidade para a iniciativa privada”, destaca o secretário interino da Indústria, Comércio e Serviços, Christiano Puppi.

“O guia vai ajudar a trazer investimentos estrangeiros, porque muitas vezes o investidor tem as normas, os mecanismos, mas faltam mais informações para investir. E o guia vai fornecer essas informações de maneira fácil para que esse investimento seja direto”, diz Puppi.

O diretor de Relações Institucionais e Internacionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco, explica que o guia vai orientar os investidores estrangeiros onde podem ser atendidos e como buscar recursos e financiamentos para se instalar no Paraná. Para isso, o manual vai contar com dados não só da Invest Paraná e da Amcham, mas também da Seic, do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico (BRDE), da Fomento Paraná, da Fecomércio e da Federação da Indústria do Estado do Paraná (Fiep).

“O guia vai apresentar o potencial do Paraná para os investidores e como eles podem percorrer as instituições na atração de investimentos. O manual é para que o investidor de fora aproveite de forma ágil o que há de melhor no Estado para sua jornada de investimento”, afirma.

O analista de Desenvolvimento de Negócios da Amcham, Hassanein Zeaiter, enfatiza que o guia será um manual prático e sucinto com todas as informações necessárias para as empresas estrangeiras investirem no Estado. “O Paraná está mais competitivo e por isso vamos editar esse guia mostrando para as empresas de fora onde buscar crédito, entre outras informações, em um passo a passo, já que a maior dificuldade de se investir em um novo local é não saber o que existe naquele local”, destaca.

O presidente da Sociedade do Corpo Consular do Paraná e cônsul honorário da República Tcheca, Rui Lemes, afirma que o guia vai reforçar a atuação estrangeira na economia do Estado. Lemes aponta que há muito interesse de outros países em fazer negócio no Paraná, o que vai ser facilitado com o manual. “A Invest Paraná é uma forte parceira do corpo consular. Por isso o guia será oportuno para gerar mais negócios”, diz ele, que também é diretor de Relações Internacionais da Fecomércio-PR.

PARANÁ COMPETITIVO– O programa Paraná Competitivo vai ter destaque no guia “How to Invest in Paraná”. Para isso, a Invest Paraná fez uma apresentação do projeto de atração de investimentos da iniciativa privada aos consulados e câmaras de comércio. O objetivo é de que essas entidades repliquem aos investidores de seus países as vantagens do programa que concede incentivos fiscais a empresas que se instalam ou expandem a operação no Estado. Só no 1º semestre, ele já captou R$ 6,1 bilhões de investimentos, que geraram 12,1 mil empregos diretos.