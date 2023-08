Com aporte de R$ 25 milhões, Sanepar moderniza sistema de esgoto de Vera Cruz do Oeste

A Sanepar investe cerca deR$ 25 milhões para modernizar o sistema de coleta e tratamento de esgoto em Vera Cruz do Oeste. No início deste mês, foi autorizada a construção de uma nova estação de tratamento de esgoto.

“A Sanepar está investindo para substituir um sistema antigo por uma estrutura com uma operação mais eficiente e mais moderna, melhorando a infraestrutura na cidade e a preservação ambiental”, afirma o gerente regional Eduardo Arrosi.

A nova estação terá capacidade para tratar 24,54 litros de esgoto por segundo, utilizando o sistema de lodo ativado SBR, que tem uma eficiência de tratamento superior ao processo que existe atualmente. A nova estrutura será construída no mesmo local da ETE Santa Cruz, que será desativada, e também possibilitará a desativação da ETE Pacheco, que dará lugar a uma unidade de bombeamento.

Como obras complementares, serão instalados mais de 5 quilômetros de emissários que levam o esgoto tratado para o corpo receptor. O prazo de conclusão das obras é fevereiro de 2025.Atualmente 87% dos moradores de Vera Cruz do Oeste são atendidos com coleta e tratamento de esgoto, com 53 km de rede coletora.