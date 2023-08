Paraná recebe oficina do Ministério da Saúde para reforço das ações de vacinação no Sul

Com apoio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e dando continuidade à estratégia para ampliar a cobertura vacinal no Brasil e no Paraná, representantes do Ministério da Saúde (MS) iniciaram nesta terça-feira (15), em Curitiba, a primeira etapa da oficina de Microplanejamento para Vacinação de Alta Qualidade. A qualificação ocorre com aplicação de metodologia para mapeamento de risco e identificação de territórios suscetíveis à reintrodução de doenças que podem ser prevenidas por meio da imunização.

O evento segue até quinta-feira (17) e reúne 120 participantes da Atenção e Vigilância em Saúde da região Sul (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina), sendo 40 do Paraná.

A proposta do microplanejamento é estabelecer e ofertar ferramentas para que os municípios planejem e realizem ações efetivas para incrementar a cobertura vacinal estabelecida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), que é de 95% para a maioria dos imunizantes do calendário vacinal do Sistema Único de Saúde.

“Além de promover a troca de experiências entre os participantes, esse encontro organiza o planejamento e as ações de vacinação em todo território brasileiro, com o principal objetivo de ampliar a vacinação, evitando desta forma que a população seja acometida por doenças evitáveis”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto.

De acordo com Ana Catarina de Melo, coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) do MS, a oficina vem para sistematizar as ações de vacinação e o processo de trabalho das equipes de saúde, atendendo as necessidades de cada região.

“Precisamos identificar qual a análise da situação, quais as melhores estratégias e onde estão as populações mais vulneráveis para fazer o monitoramento e avaliação dessas ações. O principal objetivo é que com todo esse processo a vacinação possa ser mais efetiva e volte a alcançar os altos índices de imunização”, explicou.

A segunda etapa da oficina acontece na próxima semana, quando 80 representantes das Regionais de Saúde (RS) e dos municípios paranaenses participam do encontro. A terceira etapa envolve a multiplicação da metodologia do microplanejamento para as 22 RS e, por fim, ocorre a aplicação do método em todos municípios paranaenses.

“Esse é um processo de aprimoramento das ações já realizadas pelo Governo do Paraná. A saúde é um processo constante e esse trabalho, além de ampliar a cobertura, visa garantir a vacina a toda população de direito, especialmente as crianças”, explicou a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes.

A metodologia deve se utilizada na Campanha de Multivacinação que ocorrerá no Paraná no período de 14 a 28 de outubro de 2023 – o D será em 21 de outubro.

COBERTURA VACINAL– As coberturas vacinais que já estavam em queda há alguns anos diminuíram ainda mais por conta da pandemia da Covid-19. Entre os fatores apontados pelo MS para esta baixa estão a percepção de inexistência de risco, medo de eventos adversos, fake news e teorias antivacinais, além de difícil acesso em algumas regiões do País.

No Paraná, dados preliminares do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) revelam que a vacina da Hepatite B, aplicada logo após o nascimento, fechou 2021 com cobertura de 61,28% e 2022 com 77,96%.

Outra vacina aplicada logo ao nascer, contra a tuberculose, é a BCG, com cobertura de 82,16% em 2021. No ano passado, 87,54% das crianças foram imunizadas no Estado. A Tríplice Viral, responsável pela proteção contra o sarampo, caxumba e rubéola, é administrada aos 12 e 15 meses de idade e fechou 2021 com 86,54% e 2022 com 89,59% de cobertura.

A Pentavalente é aplicada aos dois, quatro e seis meses, e protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus. A cobertura foi de 81,75% em 2021 e 83,94% em 2022.

Dados parciais até março deste ano mostram as seguintes cobertura vacinais: vacina da Hepatite B com 93,44%; BCG com 95,01%; Tríplice Viral com 96,64% e Pentavalente com 92,19%.

AÇÕES– A Sesa vem promovendo diversas ações para ampliar a taxa de cobertura das vacinas preconizadas no SUS. Além de campanhas para incentivar a vacinação contra a influenza e Covid-19, foram realizados vários movimentos em prol da retomada às altas coberturas vacinais.

Em 2022 a Sesa fomentou a adesão da população à vacinação, com o desenvolvimento de ações ligadas ao programa “Vacina Mais”, que realiza o chamamento da população para a vacinação em finais de semana, além da vacinação com países da tríplice fronteiras e a Campanha Nacional contra o Sarampo e Poliomielite.

Já neste ano, com o objetivo de ampliar a vacinação em todo território paranaense e retomar índices seguros e homogêneos de cobertura vacinal, os municípios adotaram o dia 15 de abril de 2023 como dia “D” de mobilização social, para a vacina contra Influenza e demais vacinas de rotina.

Em abril, o Governo do Estado foi o primeiro estado brasileiro a aderir em massa ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal. A ideia é conscientizar os brasileiros sobre a importância, segurança e eficácia das vacinas e alertar sobre os riscos atuais do retorno de doenças transmissíveis já erradicadas no País, como a poliomielite.