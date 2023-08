Estudantes de graduação podem criar soluções inovadoras no Hackathon Copel

Estão abertas até o dia 15 de setembro as inscrições para o Hackathon Copel 2023. O evento é voltado a estudantes de universidades paranaenses que irão se reunir em equipes para uma maratona de inovação na Associação Copel, em Curitiba, nos dias 30 de setembro e 1 de outubro. As inscrições são pelo site do evento .

Uma maratona de inovação é uma competição de ideias que busca incentivar novos talentos criativos e empreendedores da cultura digital. Em equipes de cinco integrantes, todos da mesma instituição, os estudantes desenvolverão em dois dias soluções para desafios reais da Copel.

Nesta edição, as propostas deverão atender a pelo menos uma das seguintes trilhas de desenvolvimento: Segurança do Trabalho, Gestão da Vegetação, Compartilhamento de Estruturas, Combate a Perdas, e Relacionamento com Consumidores.

"O Hackathon Copel é uma grande ferramenta de inovação aberta que integra as nossas universidades paranaenses criando uma relação bastante interessante entre desafio prático, estudos acadêmicos, desenvolvimento e pesquisa e essa veia da cultura digital e do empreendedorismo", afirma o superintendente de Smart Grid e Projetos Especiais da Copel, Julio Omori.

Para participar, é preciso ser aluno a partir do segundo ano ou do terceiro período do curso. Cada equipe deve ter cinco integrantes, sendo que ao menos um deles precisa estar obrigatoriamente cursando Engenharia Elétrica ou de Energia, de Telecomunicações, de Controle e Automação, de Computação, de Software, Eletrônica ou Mecatrônica. Também podem participar estudantes matriculados em cursos de ciências sociais aplicadas e ciências humanas, valendo pontos extras, e alunos de pós-graduação.

PREMIAÇÃO– Todos que concluírem o desenvolvimento da solução e apresentarem o pitch receberão certificados. As três equipes com melhor resultado serão premiadas com notebook ou tablet. A vencedora poderá fazer um estágio na Copel.