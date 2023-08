Hospital Regional do Litoral é referência para vítimas de afogamento no Paraná

O Hospital Regional do Litoral, situado no município de Paranaguá, tem expandido sua capacidade de atendimento à população litorânea. Principal unidade da região e centro de referência para casos de afogamento, conta com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, fruto do empenho do Estado nos últimos anos, dedicado a aprimorar o bem-estar da população e salvar vidas.

Construído a partir da antiga Santa Casa, ele é gerido pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde (Funeas) e conta, atualmente, com 109 leitos, entre UTI e enfermaria, sendo também destaque em cuidados maternos e casos de trauma.

“Temos alcançado grandes resultados com o Hospital Regional do Litoral, naquilo que é o propósito fundamental da saúde: salvar vidas. Isso se dá tanto pelo investimento do Estado, que acredita nesse grande projeto, quanto pela dedicação dos profissionais que estão todos os dias nessa grande missão”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. “O governador Ratinho Junior tem trabalhado para expandir a qualidade de atendimento em todo o Estado, e o papel do HRL é fundamental nesse processo”.

Parte desta dedicação pode ser notada nos expressivos números assistenciais do hospital. Apenas nos primeiros seis meses deste ano, a unidade foi responsável por 9.242 internações, 7.011 consultas médicas ambulatoriais e 14.855 consultas no Pronto-Socorro. Desde 2019, o hospital atendeu 49 pacientes vítimas de afogamento.

Dentre eles, está Vinícius da Rocha, de 33 anos, morador de Irati, no Centro-Sul do Estado. Vítima de afogamento, ele recorda que aquilo que era para ser um momento de descontração familiar, em Matinhos, terminou em um caso desesperador e único em sua vida.

“Era um dia em que as águas estavam agitadas e, quando percebi, as ondas me arrastaram para um local mais fundo”, descreveu. “Não tinha forças para voltar até a praia e, ao mesmo tempo, não conseguia acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. Lembro-me de ter sentido uma grande dor no peito e, em seguida, perder a consciência. Acordei somente no hospital, horas depois do ocorrido. Agradeço profundamente aos bombeiros, que me resgataram, e também à equipe médica do hospital. Foi graças aos cuidados que recebi que pude ver o nascimento do meu filho”.

Eliezer Moreira, de 44 anos, também foi um dos paranaenses atendidos ao longo deste ano. “Foi um momento de descuido em que acabei sendo puxado pelo mar. Acordei apenas na praia, recebendo os primeiros atendimentos. Em seguida, fui levado de helicóptero até o hospital. Durante meu tratamento, cheguei a ser entubado. Sinto que estou vivo por um milagre e também pelo excelente atendimento que recebi. Foi uma das experiências mais fortes da minha vida”, disse.

O HRL tem trabalhado incessantemente para aprimorar sua ala de atendimento materno-infantil. Um dos principais destaques é a já anunciada reforma e ampliação da Maternidade Maria de Lourdes Elias Nunes, referência no Litoral. Com a criação de um novo espaço, a unidade contará com 23 leitos de enfermaria e cinco quartos de pré-parto e pós-parto. Essa expansão, totalizando 1.685 metros quadrados de área construída, visa proporcionar um acompanhamento ainda mais completo às gestantes em seus três estágios e ao momento especial do parto.

GO BLUE – No dia 25 de julho, o Paraná aderiu à campanha “Go Blue”, uma ação proposta pela Organização das Nações Unidas que busca ressaltar a importância da prevenção aos afogamentos. Durante todo o dia, a sede do Palácio Iguaçu esteve iluminada de azul para reforçar o tema. De acordo com dados do Ministério da Saúde, os afogamentos vitimam cerca de 6 mil pessoas por ano no Brasil.Na última temporada do Verão Maior Paraná 2022/2023, o Corpo de Bombeiros Militar fez 1.284 salvamentos durante os 71 dias de operação.

REGIÃO–Composta pelos municípios de Antonina, Guaratuba, Guaraqueçaba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná, a 1ª Regional de Saúde tem no HRL um ponto estratégico para atendimento médico de qualidade. Ao todo, a área abrange mais de 300 mil habitantes, embora possa chegar até 2 milhões de pessoas durante a temporada de verão.