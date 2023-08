Estado recupera pavimento da PR-090 entre São Jerônimo da Serra e Curiúva

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está recuperando o pavimento da PR-090 entre Curiúva, no Norte Pioneiro, e São Jerônimo da Serra, passando por Sapopema, ambas na região Norte.

O trecho de 51,43 quilômetros está contemplado no programa Proconserva do DER/PR, que prevê melhorias como remendos profundos e superficiais, reperfilagem, microrrevestimento, implantação de dispositivos de drenagem e sinalização horizontal, realizados conforme as características e necessidades de cada rodovia.

Atualmente estão são executados os serviços de remendos profundos no trecho, que incluem melhorias na base do pavimento, além da recomposição da camada asfáltica em todos os pontos que apresentam danos, a reperfilagem, aplicação de uma nova camada de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ) sobre o pavimento existente, e em seguida a pintura de novas linhas provisórias no eixo da pista.

A obra beneficia cerca de 33 mil habitantes dos três municípios, proporcionando mais segurança e conforto para usuários do tráfego local. Vai beneficiar também condutores de longa distância, o que inclui o escoamento da produção local, principalmente a soja, trigo, milho e cana-de-açúcar. A rodovia faz ligação com a PR-151, acesso para Ponta Grossa, e com a BR-369, acesso para Londrina, ambas vias de acesso para o estado vizinho de São Paulo.

Este trecho da PR-090 está incluído especificamente no Lote B do Proconserva na Superintendência Regional Norte do DER/PR, que atende ao todo 294,93 km de rodovias, com um investimento de R$ 22.471.285,57. O contrato iniciou em maio deste ano e tem prazo de execução até maio do ano que vem.