Lote 1 contempla Contorno Sul de Curitiba com quatro faixas e duplicação do Contorno Norte

O edital do Lote 1 das novas concessões rodoviárias do Paraná, publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), traz grandes obras para o Contorno Norte e o Contorno Sul de Curitiba, trechos nunca antes concedidos à iniciativa privada. A previsão, segundo a ANTT, é de ter o contrato assinado até o final do ano. As obras devem acontecer após o terceiro ano de contrato.

Essa é a primeira matéria da série da Agência Estadual de Notícias (AEN) que apresenta as principais obras do Lote 1. As reportagens serão publicadas até sexta-feira (18) e vão abordar também as melhorias na BR-277, na Região Metropolitana de Curitiba e na ligação Ponta Grossa-Prudentópolis.

O Contorno Norte de Curitiba, a PR-418, tem uma extensão de 21,86 quilômetros, desde o trevo de acesso a Campo Largo, até a rotatória de acesso para Colombo (PR-417). Eleserá duplicado inteiramente, desde o entroncamento com Colombo até a pista dupla já existente próximo ao trevo para Campo Largo, em uma extensão de 20,53 km.

A rodovia também receberá 780 metros de faixas adicionais em dois segmentos, sendo um deles na passagem superior do viaduto para Campo Largo (duas faixas), e o outro na passagem superior do viaduto no entroncamento para Almirante Tamandaré (uma faixa).

Entre as obras de arte especiais (OAEs), está previsto um novo viaduto do tipo diamante no km 6+920, atual trevo da Coopercarga, e outro no km 12+520, substituindo o trevo da Rua das Amoreiras. Também serão implementadas duas novas trincheiras, uma no km 1+330, no trevo ao término da pista dupla, e outra no km 17+890, substituindo a estrutura já existente.

O lote prevê ainda passagem de fauna entre os km 11 e km 12, e construção de caixa de contenção de líquidos perigosos no cruzamento com o Rio Tanguá e com outros cursos d’água.

CONTORNOSUL–A concessão do Contorno Sul de Curitiba irá do trevo de acesso para Campo Largo até o entroncamento com a BR-476 (acesso para Fazenda Rio Grande), em uma extensão de 14,6 km. De acordo com o sistema rodoviário federal, este contorno é composto por trechos da BR-277 e BR-376.

Serão implantadas duas faixas adicionais em ambos os sentidos da via, deixando a rodovia com quatro faixas de rolamento em cada sentido. Também serão alargadas as vias marginais existentes e implantadas novas, próximo ao trevo do Tatuquara.

Serão construídas quatro novas trincheiras no Contorno Sul de Curitiba, na altura da Rua João Bettega, da Rua Álvares de Azevedo, da Rua Theodoro Locker e da Rua Benedito Carollo. Também estão previstas seis novas passarelas, sendo duas delas próximas à unidade da New Holland, uma na altura da Rua Bronislau Sitorski, uma entre as ruas Francisco Szurek e Dr. Ivan Ferreira do Amaral, uma na altura da Rua Cidade de Campos Novos, e a última entre a rua do Semeador e Rua Juarez Bertolini.

Também serão implantadas ciclovias em ambos os sentidos do contorno entre o trevo para Campo Largo e o trevo para Araucária, em uma extensão de 13,7 km.

LOTE– O edital prevê ainda obras e melhorias para a BR-277 entre Curitiba e o Trevo do Relógio, em Prudentópolis, para as rodovias PR-423, PR-427 e BR-476 na Região Metropolitana de Curitiba, e para a BR-373, entre Ponta Grossa e o Trevo do Relógio.Devem ser investidos cerca de R$ 7,9 bilhões em obras da concessão de 473 quilômetros, ao longo dos primeiros anos de contrato. O leilão deste lote está marcado para o dia 25 de agosto.

Confira neste mapa a localização das principais obras dos dois contornos de Curitiba e neste mapa todas as grandes obras do Lote 1.

Confira neste link todo o detalhamento das obras do Lote 1.