Rodovia das Cataratas será bloqueada para detonação de rochas nesta terça

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que nesta terça-feira (15) está programada a detonação de rochas na BR-469 (Rodovia das Cataratas) em Foz do Iguaçu, na região Oeste.

A operação será realizada entre o trevo de acesso à ponte Tancredo Neves (p/ Argentina) e a rotatória em frente ao hotel Carimã, das 14h às 16h, com o tráfego de veículos ficando inteiramente bloqueado durante este período.

A detonação foi planejada de modo a causar o mínimo de vibração do solo possível e nenhum lançamento de material.

O local já está com desvio temporário desde o dia 5 de agosto, para avançar nas obras de implantação de uma nova galeria celular dupla de concreto sob a rodovia, parte da execução da nova Rodovia Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, com as detonações integrando estas atividades.

Em caso de chuva ou condições climáticas desfavoráveis, a detonação de rochas pode ser adiada.

O DER/PR solicita que os condutores sigam com cautela redobrada no local, prestando atenção aos demais veículos e obedecendo à sinalização provisória.

Confira atualizações no perfil das obras no Instagram .