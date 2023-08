Rede Sine do Paraná lidera colocação de mulheres no mercado de trabalho em 2023

As Agências do Trabalhador do Paraná empregaram 34.239 mulheres de janeiro a julho, um avanço de 16,6% em comparação ao mesmo período em 2022, quando 29.356 contratos de trabalho femininos foram intermediados pelo Sistema Nacional de Emprego. São Paulo aparece em segundo, com 15.519 colocações, e Ceará em terceiro lugar, com 11.477 formalizações.

No Sul, o Rio Grande do Sul colocou7.298 mulheres no mercado de trabalho no período e Santa Catarina,2.007. Em todo o País são95.092 novos empregos com DNA feminino no ano, apenas pela rede Sine.

Os bons indicadores do ano são fruto de um bom desempenho também em julho. Foram5.395 mulheres encaixadas no mercado de trabalho por intermédio das Agências do Trabalhador no Paraná, que também encerrou o mês no topo do ranking nacional de empregos. O desempenho representa 35,4% do total de 15.234 intermediação de contratos de trabalho intermediados pelo Sine dentro deste recorte em todo o País.

O estado de São Paulo, segundo colocado, encerrou o mês de julho com 2.671 mulheres encaixadas em postos de trabalho através das Agências, enquanto o Ceará intermediou 2.264 contratos de emprego. Entre os estados do Sul, o desempenho do Paraná concentra 80% das 6.675 contratações femininas. O Rio Grande do Sul registrou 1.041 encaixes. Já o estado de Santa Catarina terminou julho com 239 mulheres contratadas via Sine.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, a permanência do Paraná por sete meses seguidos no ranking nacional de empregabilidade feminina reforça o impacto positivo das ações adotadas pelo Governo do Estado para ampliar as oportunidades de emprego e renda para este recorte.

"Para além dos mutirões de emprego, a Secretaria tem ampliado a oferta de cursos gratuitos para qualificação profissional em todas as regiões. Com mão de obra qualificada, as ofertas de trabalho melhoram, assim como a renda das suas famílias", afirma.

Ele destaca ainda que a meta para os próximos meses é ampliar ainda mais a oferta de vagas em cursos profissionalizantes para mulheres e, paralelamente a isso, promover ações de empregabilidade para elas em toda rede Sine estadual. "O objetivo é direcionar essas alunas diretamente para as vagas de emprego disponibilizadas em nossas agências do trabalhador e postos de atendimento", complementa.

Confira os relatórios do semestre e do mês de julho .