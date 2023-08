DER-PR implanta novas calçadas para acesso a viaduto do Contorno Norte de Curitiba

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está implantando novos passeios para pedestres para acessar o viaduto da Rua Newton Laporte, sobre o Contorno Norte de Curitiba (PR-418).

Os serviços começaram no início do mês e devem ser concluídos em setembro, com a instalação dos guarda-corpos metálicos junto aos novos passeios em concreto. Atualmente a obra está na etapa de fundação e as atividades não devem interromper o tráfego de veículos no contorno.

As melhorias são realizadas por meio de contrato de manutenção de nove obras de arte especiais (OAE) em rodovias estaduais de dez municípios da Região Metropolitana de Curitiba, além da capital: Rio Branco do Sul, Cerro Azul, Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Balsa Nova, Colombo, Piraquara e Quatro Barras. O investimento é de R$ 1.931.301,71.

As obras preveem, ainda, reparo e recuperação de superfícies avariadas nas estruturas de concreto, bem como execução de reforços nas mesmas conforme a necessidade, mais correções e ampliação do sistema de drenagem, nova sinalização e dispositivos de segurança, roçada da vegetação e poda de galhos de árvores sobre a pista dos acessos e/ou tabuleiro, limpeza e pintura da ponte, entre outros.

Confira as estruturas contempladas:

Ponte Rio Piedade (PR-092), no limite entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul

Viaduto Rua Francisco Kruger (PR-418), em Almirante Tamandaré

Ponte Rio Verde (PR-423), no limite entre Araucária e Campo Largo

Ponte Rio Curralinho (PR-506), no limite entre Piraquara e Quatro Barras

Viaduto sobre a Ferrovia (PR-510), em Balsa Nova

Viaduto Rua Newton Laporte (PR-418), em Curitiba

Viaduto Rua Pedro Teixeira Alves (PR-509), em Almirante Tamandaré

Viaduto Rua Brasílio Cuman (PR-418), em Curitiba

Pontilhão Rio Canguiri (PR-802), no limite entre Colombo e Quatro Barras

Os locais exatos de cada ponte e viaduto podem ser consultados neste mapa , na opção CP 49/2022, em referência ao processo licitatório que resultou no contrato vigente.

PONTES– As obras de manutenção fazem parte de um pacote de investimento para reformar 195 pontes, viadutos e trincheiras em todas as regiões do Paraná, sendo o maior da história do Estado, com um investimento de R$ 114 milhões. No total, são 20 contratos licitados, com 19 já assinados.