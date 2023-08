Com apoio do Estado, São Mateus do Sul ganha Centro de Convivência do Idoso

O município de São Mateus do Sul ganhará nos próximos dias mais um importante equipamento para promover a inclusão social. Trata-se do Centro de Convivência do Idoso, já concluído e à espera apenas do aval técnico para ser inaugurado pela prefeitura. A obra foi viabilizada com a liberação de R$ 1.722.902,41 pelo Governo do Estado, por meio Programa de Transferência Voluntária da Secretaria de Estado das Cidades (Secid).

De acordo com o secretário da pasta, Eduardo Pimentel, a conclusão dos trabalhos mostra a atenção do atual governo com todas as faixas da população. “Assim como as crianças, as mulheres e os portadores de deficiência, os idosos precisam ser acolhidos, tratados com respeito e terem garantidas as condições para que tenham uma vida digna. É uma preocupação do governador Ratinho Junior e a Secid está engajada em dar sempre a melhor resposta”, afirmou.

De acordo com a prefeita Fernanda Garcia Sardanha, a nova estrutura resolverá uma carência do município. “São mais de 600 idosos em São Mateus que participam dos grupos de convivência, com atividades de fortalecimento de vínculos, saúde, atividade física e entretenimento, e não tínhamos nenhum espaço próprio para atender esse público”, disse.

O local irá abrigar uma série de atividades que já estão em preparação. “Há um planejamento em andamento, inclusive com a formação de parcerias para oferecer uma variedade de ações, como aulas de dança, atendimento à saúde e a realização de encontros. Será um espaço multiuso para receber a pessoa idosa”, destaca a prefeita.

A integração do idoso na comunidade, acrescenta ela, está entre os principais objetivos a serem alcançados. “O idoso precisa se identificar como o protagonista da sua história. Por outro lado, é importante reconhecer a história de cada um, na comunidade e na família. A relação inter-relacional com a criança, com a família irá se fortalecer dentro do Centro do Idoso”, completou a prefeita, que é graduada em Assistência Social.

A unidade, na Rua Agenor Nascimento, 1.080, no Jardim Dona Hermínia, conta com terreno de 30 mil metros quadrados e área construída de 660 metros quadrados. Também tem sistema de prevenção de incêndio, paisagismo e equipamentos externos.