Jaguariaíva escolhe Embaixadora do Turismo da cidade

A manhã do sábado (12) foi um momento especial em mais uma etapa do concurso Miss Jaguariaíva. Neste fim de semana, foi eleita a representante que será a Embaixadora do Turismo na cidade.

O evento foi realizado na sede da secretaria municipal de Turismo e Meio Ambiente e contou com a presença das candidatas, jurados, equipes da prefeitura, entre outros convidados. A prefeita Alcione Lemos também esteve presente para acompanhar a escolha da nova embaixadora.

As candidatas passaram por mais uma etapa do concurso Missa Jaguariaíva e, além disso, os corações ficaram mais acelerados devido ao fato do evento deste sábado contar com a presença dos jurados que escolheram a nova Embaixadora do Turismo no município. Mesmo após o evento, a expectativa continua a mil, pois o nome da candidata escolhida para representar as belezas do município será divulgado no dia 02 de setembro quando acontece o evento para escolha da Missa Jaguariaíva.

A nova embaixadora irá representar o município em encontros e eventos relacionados ao turismo divulgando o potencial e os atrativos do município. Para isso, nas últimas semanas, todas as candidatas participaram de passeios e palestras para conhecer as belezas naturais e a história de Jaguariaíva.

A ação é realizada pela Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Jaguariaíva (ACIAJA) com apoio da prefeitura.