Agências do Trabalhador ofertam 15,6 mil vagas em todos os segmentos da economia

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 15.661 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.457 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 526 vagas, operador de telemarketing ativo e receptivo, com 356, e abatedor de porcos, com 305.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (4.206). São ofertadas 356 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, 300 para operador de telemarketing apenas receptivo e 240 para telemarketing ativo.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 37 vagas para preenchimento imediato. São elas auxiliar de limpeza (25), assistente de vendas (06), camareira de hotel (4), analista de mercado (01) e analista de planejamento financeiro (1).

A região de Cascavel tem 3.750 oportunidades. São 1.019 vagas para auxiliar de linha de produção, 335 para magarefe, 215 para abatedor de aves e 165 para abatedor de porcos.

Londrina (1.459), Pato Branco (1.307), Foz do Iguaçu (1.279) e Umuarama (1.193) também reúnem grandes quantidades de ofertas. Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 278 vagas, magarefe, com 113, motorista entregador, com 25, e montador de estruturas metálicas, também com 25 oportunidades.

Em Pato Branco, há grande oferta de emprego para auxiliar de linha de produção, com 346 vagas, alimentador de linha de produção, com 32, vendedor interno, com 31, e abatedor de aves, com 30.

Na região de Foz do Iguaçu, os destaques são para auxiliar de linha de produção (407), abatedor de porcos (100), operador de caixa (90) e safrista (65).Na região de Umuarama são ofertadas 702 vagas para auxiliar de linha de produção, 40 para abatedor de porcos, 34 para costureiro de aves e 18 para magarefe.

Há outras demandas em diversos setores da economia. Na região de Guarapuava, há oportunidades para auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) e revisor têxtil; em Jacarezinho, procura-se carpinteiros; e em Maringá, há chances para montador de estruturas metálicas.

Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI .

Confira as vagas por regionais.