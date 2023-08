Conselhos Tutelares de Fazenda Rio Grande e São Mateus do Sul terão sedes próprias

As cidades de Fazenda Rio Grande (Região Metropolitana de Curitiba) e São Mateus do Sul (Sul do Estado) ganharão novas sedes dos Conselhos Tutelares, resultado de uma parceria entre as secretarias de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) e das Cidades (Secid), além do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente (Cedca). As ordens de serviço para a construção dos locais foram assinadas nesta sexta-feira (11).

Os espaços, que oferecerão mais conforto e segurança para as famílias que precisarem de atendimento, recebem investimento de R$ 2.642.299, oriundos do Fundo Estadual da Infância e Adolescente, deliberados pelo Cedca. Os locais terão área de 222 metros quadrados e o prazo de execução das obras é de 180 dias.

Segundo o secretário estadual do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, as crianças devem ser protegidas e não passar por revitimizações. “Precisamos garantir que tenham privacidade, que sejam ouvidas com respeito, com carinho e atenção”, disse.

Os prédios possuirão cinco salas para atendimentos individualizados, brinquedoteca, áreas de convivência, local com computadores para adolescentes e outras ações para garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No ano passado, o Governo do Paraná e o Cedca anunciaram a construção de 12 Conselhos Tutelares em 12 cidades, investimento que somará R$ 15 milhões. As obras serão feitas pela Diretoria de Edificações da Secretaria de Estado das Cidades.

Segundo o secretário Eduardo Pimentel, são espaços apropriados, que oferecem a segurança necessária que as crianças merecem, que as famílias precisam. “Essa parceria com a Sedef é muito importante, visto que o repasse financeiro é de lá e todo o acompanhamento das obras será realizado por nossas equipes”, destacou.

A prefeita de São Mateus do Sul, Fernanda Sardanha, comemorou mais essa importante obra no município. “Quando fazemos um prédio próprio, conseguimos sair do aluguel, e aqui no município estamos buscando sempre que os equipamentos de atendimento sejam próprios, próximos um do outro. Só temos que agradecer o Governo do Estado por essa importante parceria que nos proporciona essas ações. Esse fortalecimento da rede de proteção é essencial para os nossos municípios”, disse.

Além de Fazenda Rio Grande e São Mateus do Sul, o município de Rolândia já iniciou as obras . As outras cidades contempladas são Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Guarapuava, Imbituva, Jaguariaíva, Maringá e Prudentópolis.

PRESENÇAS– Participaram das assinaturas o superintendente da Secretaria das Cidades, Márcio Wosniak; os deputados estaduais Márcia Huçulak, Alisson Wandscheer e Anibelli Neto, vereadores e autoridades municipais.