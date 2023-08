PGE-PR celebra 77 anos com exposição sobre Emancipação Política do Paraná

A Procuradoria-Geral do Estado do Paraná (PGE-PR) abriu nesta sexta-feira (11) uma exposição cultural sobre a Emancipação Política do Estado, que completa 170 anos em 2023. O evento marca a celebração dos 77 anos da Procuradoria e os 74 anos da Biblioteca da instituição, que possui um dos acervos jurídicos mais completos do Estado, com cerca de 8 mil obras. A mostra prossegue até o próximo dia 18 de agosto no Espaço História e Memória, na sede da PGE-PR, em Curitiba. É necessário agendar a visita pelo telefone (41) 3281-6318.

Com um enfoque que entrelaça a história da Emancipação com a própria atuação da Procuradoria-Geral do Estado, a exposição revela como esses dois aspectos estão interligados. A equipe da Biblioteca da PGE-PR fez um meticuloso trabalho de pesquisa para criar a mostra, que também apresenta duas figuras centrais desse marco.

Francisco de Paula e Silva Gomes, notável tropeiro e figura abastada, teve papel crucial no movimento de Emancipação. Seu legado é lembrado nos registros históricos, mas também no próprio endereço oficial da sede da PGE-PR, na Rua Paula Gomes, 145, no Centro Histórico de Curitiba.

Outra personalidade destacada na exposição é Augusto Stresser, figura multifacetada: pintor, músico e escultor. Em parceria com seu primo Jaime Ballão, Stresser foi responsável pela primeira ópera de inspiração paranaense, que curiosamente abordou a Revolução Federalista no Estado. A ligação de Stresser com a PGE-PR está no fato de que a casa em que morou até sua morte, em 1918, hoje faz parte do prédio da PGE-PR. A residência, uma estrutura anexa ao terreno da Procuradoria, é hoje uma unidade de interesse histórico e de preservação.

“O Projeto História e Memória da PGE-PR, iniciado em celebração aos 75 anos da instituição, tem sido vital para reavivar as origens da Procuradoria e para honrar eventos e personalidades que desempenharam papéis significativos na história do Estado. A Emancipação Política do Paraná criou oficialmente o nosso Estado e a PGE só existe para atuar na defesa do Paraná e no suporte jurídico para a viabilização das políticas públicas que beneficiam os paranaenses”, lembrou a procuradora-geral Leticia Ferreira da Silva.

Os documentos e itens reunidos para a exposição foram obtidos a partir de parcerias entre a PGE-PR e a Biblioteca Pública do Paraná, Casa da Memória, Fundação Cultural de Curitiba, Instituto Histórico e Geográfico do Paraná e Instituto Água e Terra.

PROCURADORIA– A Procuradoria-Geral do Estado é responsável por representar legalmente o governo estadual em questões judiciais e oferecer orientação jurídica. Ela defende os interesses do Estado em processos legais, emite pareceres legais sobre assuntos governamentais e ajuda a garantir que as ações do governo estejam em conformidade com a lei. Atualmente, conta com 274 procuradores, que atuam em Curitiba, mas também em 16 procuradorias regionais espalhadas pelo Paraná, e um escritório em Brasília.