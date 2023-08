Profissionais de saúde do Sudoeste recebem certificação internacional de atendimento

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realizou nesta semana mais uma etapa do curso AMLS (Advanced Medical Life Support), que percorre várias regiões do Paraná. A capacitação, inédita no Estado, é embasada em protocolos internacionais e destinada para profissionais da linha de frente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). O encontro aconteceu no município de Dois Vizinhos, situado na região Sudoeste, e reuniu 60 profissionais das Regionais de Pato Branco (7ª RS) e Francisco Beltrão (8ª RS).

A certificação é o principal curso internacional direcionado para o atendimento pré-hospitalar, especialmente de emergência clínica. No total, mil profissionais serão treinados no programa, sendo que 840 já passaram pelo curso. Este foi o 27? encontro realizado desde abril deste ano. Os outros já aconteceram nas regiões Oeste (Foz do Iguaçu e Cascavel), Noroeste (Maringá e Umuarama), Norte (Londrina), Campos Gerais (Ponta Grossa), Sudoeste (Pato Branco) e Região Metropolitana (Curitiba).

Para o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a iniciativa pretende expandir os serviços emergenciais. “Esse é um compromisso da Sesa, atendendo a um pedido do governador referente à política de regionalização, levando o que há de melhor para o Interior”, ressaltou. “Disponibilizamos esse treinamento para médicos e enfermeiros do Samu e das UPAs em municípios fora da Capital, para que as equipes estejam ainda mais capacitadas”.

Ao todo, o Governo investiu R$ 4,5 milhões nesta ação. O Paraná é o único estado a investir no treinamento de urgência para um número tão grande de profissionais. A implantação dessa capacitação atende a proposta de qualificação da Rede de Atenção, indicada no Plano Estadual de Saúde, logo após a cobertura de 100% do Samu.

AMLS– Ensinado em todo o mundo desde 1999, o treinamento foi o primeiro programa de educação para serviços de emergência a abordar, de maneira completa, a melhor forma de tratar pacientes com patologias clínicas.