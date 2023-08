Sanepar investe R$ 2,4 milhões para ampliar produção de água em Céu Azul

A cidade de Céu Azul, no Oeste do Estado, vai ganhar reforço no abastecimento de água. A Sanepar iniciou as obras de operacionalização de mais um poço que amplia em 25% a capacidade de produção de água do sistema.

Os investimentos somam cerca de R$ 2,4 milhões, gerando mais de 60 postos de trabalho e movimentando a economia da cidade.

De acordo com o gerente-regional Rodolpho Tanaka Savelli, esses investimentos são importantes para manter a regularidade no abastecimento. “A Sanepar tem o compromisso de atender com água de qualidade e quantidade para a demanda atual da população, e também acompanhar o crescimento da cidade”, destaca.

O novo poço vai produzir em média 35 mil litros de água por hora, garantindo o fornecimento para a população por mais 10 anos. Nas obras estão contempladas ainda a construção de uma casa de tratamento e a implantação de 2.068 metros de adutora que fará o transporte da água até os reservatórios do sistema.

As obras, executadas com recursos próprios da Sanepar, devem entrar em operação em agosto do próximo ano.