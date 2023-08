40º milionário da história do Nota Paraná recebe cheque simbólico em Cambé

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda, entregou nesta sexta-feira (11) o cheque simbólico ao 40º milionário da história do Nota Paraná , programa de cidadania fiscal que devolve créditos e distribui prêmios aos contribuintes que solicitam CPF na nota em suas compras.

O felizardo é S.F.R., um consultor comercial de 50 anos, morador de Cambé, no Norte do Estado. Ele foi agraciado com o prêmio de R$ 1 milhão nosorteio ocorrido na quinta-feira (10) . S.F.R. é o segundo residente de Cambé a receber o prêmio máximo em 2023 -- e o terceiro da cidade desde que o valor de R$ 1 milhão foi instituído no programa, em 2020.

A entrega do cheque ocorreu na prefeitura, onde S.F.R. expressou a surpresa diante do prêmio. Ele disse que, por enquanto, não tem planos definidos sobre como utilizará o dinheiro, pois ainda não está acreditando na boa sorte que teve.

A cerimônia de premiação contou com a presença da coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, e do prefeito Conrado Scheller, vereadores e outras autoridades municipais.

"O Nota Paraná vem exercendo um papel fundamental na conscientização fiscal da população, bem como no combate à sonegação de impostos. Os prêmios servem de estímulo a esses bons propósitos", ressalta Marta.

DEMAIS PRÊMIOS– O segundo prêmio, no valor de R$ 100 mil, foi para uma moradora de Paranaguá, no Litoral, enquanto o terceiro prêmio, no valor de R$ 50 mil, saiu para um consumidor de Mallet, no Centro-Sul do Estado. Além desses, 10 consumidores de quatro municípios (Curitiba, Londrina, Guarapuava e São Miguel do Iguaçu) foram agraciados com prêmios de R$ 10 mil.

Outras 15 mil pessoas receberam o valor de R$ 50, e 8 mil participantes do Paraná Pay foram premiados com R$ 100. Adicionalmente, dez entidades sociais receberam R$ 20 mil cada. Todas as outras instituições participantes do Nota Paraná receberam, no mínimo, R$ 100.

O Nota Paraná tem como propósito reembolsar parte do ICMS pago em compras no comércio varejista paranaense e também premiar mensalmente contribuintes cadastrados no programa e que inserem o CPF na nota. Para verificar se possui bilhetes premiados basta acessar seu cadastro no site ou no aplicativo do Nota Paraná.

OITO ANOS– O Programa Nota Paraná completou neste mês oito anos , e é reconhecido como um dos mais bem-sucedidos instrumentos de cidadania fiscal no Brasil. Desde sua criação, já distribuiu R$ 2,89 bilhões a consumidores e entidades sociais do Estado. Essa quantia abrange R$ 2,53 bilhões em devoluções de créditos e R$ 356,9 milhões em prêmios sorteados mensalmente.

Vale ressaltar que o programa não entra em contato por meio do WhatsApp, aplicativos de terceiros ou redes sociais. Além disso, o Nota Paraná nunca solicita depósitos bancários, pagamentos via pix ou qualquer outro tipo de transação financeira dos participantes.