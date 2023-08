Governo do Estado vai investir R$ 1,5 milhão em Centro de Inovação de Cascavel

O Centro de Inovação de Cascavel, que está em construção no antigo Terminal de Transbordo Oeste, vai receber o investimento de R$ 1,5 milhão do Governo do Paraná, através da iniciativa da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI). O projeto faz parte do processo de instalação de Núcleos Regionais de Inovação, em implementação em 10 municípios, espalhados estrategicamente para integrar todas as regiões do Estado.

O investimento foi confirmado pelo secretário Marcelo Rangel na segunda edição do evento promovido pela SEI, Inova Cidades, promovido em Cascavel nesta quinta-feira (10).

“O investimento em Cascavel é para atender toda região Oeste. Vamos instalar dentro do Centro de Inovação um espaço coworking público e totalmente gratuito para atender a população. Esse processo eu chamo de cultura da inovação, investindo nas ideias das pessoas, gerando oportunidades. É assim que os países mais desenvolvidos do mundo avançam”, afirmou Rangel.

O Centro de Inovação de Cascavel conta com uma área de 2.360 metros quadrados. Além do coworking, o espaço vai contar com incubadora e aceleradora de empresas, laboratório de games, impressoras 3D, plotter, laboratórios de hardware e espaço multiuso para reuniões e eventos.

O prefeito Leonaldo Paranhos destacou o apoio do governo estadual na implantação do novo centro de inovação na região Oeste, ao reforçar que as obras já estão em andamento. “Quero agradecer a sensibilidade do Governo do Estado porque o Paraná hoje está trabalhando muito próximo dos municípios. Por isso o Estado se tornou uma referência na inovação”, disse.

O Governo do Paraná vai investir R$ 15 milhões nos Núcleos Regionais de Inovação, que têm como objetivo promover o desenvolvimento nos setores público e privado em todas as regiões do Estado. Eles serão sediados em Paranaguá, Ponta Grossa, Guarapuava, Pato Branco, Cascavel, Foz do Iguaçu, Umuarama, Maringá, Londrina e Jacarezinho.

INOVA CIDADES– A segunda edição do Inova Cidades foi realizada na sede da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. O intuito é apresentar aos munícipios projetos do Estado, iniciativas do setor privado voltadas para gestão pública, palestras sobre leis incentivo fiscal, soluções tecnológicas, entre outros. O evento também teve participação da Fomento Paraná e Fundação Para Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fundetec).

O primeiro Inova Cidades foi em Curitiba, na semana passada , e contou com a adesão de nove municípios. No total, serão promovidos 11 eventos em diferentes localidades até o fim do ano, contemplando todas as regiões do Estado.