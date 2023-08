Nota Paraná contempla moradores de quatro cidades com prêmios de R$ 10 mil

O Programa Nota Paraná , vinculado à Secretaria da Fazenda, contemplou consumidores de quatro cidades do Estado com prêmios de R$ 10 mil no sorteio desta quinta-feira (10).Os ganhadores podem verificar os bilhetes premiados através do aplicativo ou do site do Nota Paraná , e transferir o valor para a conta cadastrada no programa.

Os sorteados são de Curitiba – dos bairros Uberaba (final do CPF 099-34); Bacacheri (109-06); Tatuquara (119-01); Boa Vista (399-36); Xaxim (539-75); Alto Boqueirão (109-51) e da Rua Padre Germano Mayer, onde o bairro não está identificado no cadastro -(881-53); de São Miguel do Iguaçu, bairro Centro (final do CPF 339-87); Guarapuava, bairro Batel (529-72); e Londrina, Conjunto Cafezal II (569-04).

Além dos prêmios de R$ 10 mil, o último sorteio contemplou um morador de Cambé , no Norte do Paraná, com o prêmio máximo de R$ 1 milhão. O segundo e o terceiro prêmios, nos valores de R$ 100 mil e R$ 50 mil, foram para consumidores de Paranaguá, no Litoral, e Mallet, no Centro-Sul do Estado.

Outras 15 mil pessoas receberam prêmios de R$ 50, além do sorteio de 8 mil prêmios de R$ 100 que foram distribuídos por meio do Paraná Pay. Os valores podem ser utilizados por meio da carteira digital do banco Senff, em estabelecimentos dos setores de turismo, venda de gás de cozinha e combustíveis. Outra opção é transferir para a conta bancária cadastrada no Nota Paraná.

ENTIDADES SOCIAIS– Houve também o sorteio para entidades sociais. O programa tem cadastradas 1.712 instituições que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego. Todas recebem ao menos R$ 100 e concorrem aos prêmios de R$ 20 mil.

Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais em que não precisa informar seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras, vão para a entidade, que terá mais chances de ser ganhar.

Entidades premiadas com R$ 20 mil em agosto:

Confederação Evangélica de Assistência Social do Paraná - Curitiba

Casa Antonio Frederico Ozanam de Paranavaí - Paranavaí

Coletivo Inclusão - Fazenda Rio Grande

Associação para o Cuidado do Fígado do Paraná - Curitiba

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rebouças - Rebouças

Associação Beneficente de Proteção ao Idoso - Lar Nossa Senhora das Graças - Reserva

Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral - Fazenda Rio Grande

Associação Maringaense de Apoio e Reintegração de Adolescentes - Amaras/Recanto Mundo Jovem - Maringá

Associação Missionária Voz do que Clama - Londrina

Associação São Pio de Pietrelcina – Bandeirantes