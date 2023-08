Trata Brasil premia Sanepar e São José dos Pinhais por redução das perdas de água

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, receberam nesta quarta-feira (9), em São Paulo, um prêmio na categoria Melhores Evoluções em Perdas de Água, na 7ª edição do Prêmio Casos de Sucesso & ESG. A premiação é organizada pelo Instituto Trata Brasil em parceria com o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getúlio Vargas (CEISA-FGV).

Receberam o prêmio o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, e o vice-prefeito de São José dos Pinhais, Assis Manoel Pereira.

O destaque de São José dos Pinhais é por ser uma das três cidades brasileiras que mais reduziram as perdas de água potável nos sistemas de distribuição, passando de 41,5%, em 2012, para 24,6%, em 2021, conforme dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS) analisados pelo Trata Brasil.

O índice está alinhado com os padrões de excelência em perdas, inferiores a 25% em perdas na distribuição, conforme a meta estabelecida para 2034 pelo marco legal do saneamento.

O diretor-presidente da Sanepar afirma que a companhia desenvolve um programa corporativo com uma série de ações de controle e redução de perdas, com uso de tecnologias para análise de dados, de redes e ramais de distribuição de água, em busca constante por melhoria e inovação.

Desde 2017, a Sanepar vem aplicando uma metodologia de balanço hídrico e nível econômico de perdas, chamada de International Water Association (IWA), para a elaboração dos planos de ações, principalmente com relação ao direcionamento de pesquisa de vazamento e controle de pressão.

“É um trabalho de longo prazo, com reuniões mensais sobre o tema nas cinco regiões do Estado visando a redução do indicador estratégico de perdas por ligação. E está dando resultados”, disse o presidente. Ele participou do painel temático sobre redução de perdas.

O vice-prefeito de São José dos Pinhais elogiou o desempenho da Sanepar no município, que já tem a universalização no abastecimento de água e está com 83% de esgotamento sanitário. “A Sanepar tem atendido às expectativas da população em relação aos serviços prestados na nossa cidade”, disse Pereira.

Segundo a presidente-executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Pretto, a premiação é uma oportunidade de prestigiar o empenho na busca pela universalização do saneamento básico. “No País, quase 8 mil piscinas olímpicas de água tratada são desperdiçadas diariamente, enquanto mais de 33 milhões de brasileiros ainda vivem sem o recurso hídrico. Alcançar a universalização do abastecimento de água potável está diretamente atrelado à redução das perdas”, afirmou.