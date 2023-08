Com recursos do FIA, instituição de Bom Jesus do Sul levará profissionalização a jovens

A Associação de Proteção a Maternidade e a Infância (APMI) de Bom Jesus do Sul, no Sudoeste do Estado, recebeu R$ 80 mil para a execução do projeto “Entre Linhas Agulhas - Costurando Sonhos”, que tem como objetivo desenvolver as competências profissionais, sociais e de vivência de adolescentes e jovens que frequentam o local.As aulas terão duas horas de duração e serão ministradas por um profissional da área pelo período de 12 meses.

O recurso é oriundo do Funda da Infância e Adolescência (FIA), deliberado pelo Conselho Estadual da Garantia de Direitos da Criança e Adolescente (CEDCA). O secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, esteve na APMI nesta quinta-feira (10) e realizou a assinatura do termo junto com a presidente da instituição, Lorinda Lurdes de Ganzer.

Para Carboni, este é um projeto que acompanha as políticas públicas do Governo do Estado em relação aos jovens e seu protagonismo. “O governador sempre fala que o melhor programa social é o emprego e é isso que estamos vendo aqui, uma oportunidade para os jovens possam ter uma vida melhor, construírem suas carreiras e se tornarem protagonistas de suas histórias. São ações que vão ao encontro das políticas públicas que estamos construindo de forma unificada e em especial dentro do CEDCA e também da Coordenação de Políticas Públicas para a Juventude”, disse.

“Para nós, esse recurso é essencial. Atenderemos, em média, 15 a 30 crianças de 14 a 18 anos em turmas diferentes. Vamos prepará-las para uma profissão. Com esse recurso, conseguiremos comprar máquinas de costura e iniciar os ensinamentos de corte e costura e, quem sabe assim, esses jovens possam seguir uma carreira, se descobrirem como profissionais”, complementou Lorinda. Ela também disse que ocurso respeita a vocação do município, que tem na indústria têxtil sua principal vocação.

Todo o projeto, que é multissetorial, será acompanhado por representantes das áreas da saúde, assistência social, educação, além do conselho tutelar municipal. O projeto segue as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em relação a autonomia.