Prefeitura define prazo para entrega da Av. Monsenhor Leon Lodzinski

A prefeitura municipal de Wenceslau Braz, por meio da secretaria municipal de Obras, segue realizando serviços de calçamento em diferentes ruas do município.

Uma das grandes obras que estão em execução é o calçamento da Avenida Monsenhor Padre Leon Lodzinski, próximo ao Fórum da Justiça Eleitoral. O local, que era de chão batido, costumava ocasionar problemas para os moradores da região com a poeira nos dias secos e o barro nos dias de chuva.

Agora, as equipes estão realizando o calçamento da via com pedras sextavadas além da construção das calçadas para pedestres. Segundo a prefeitura, a obra está com 75% da execução concluída e a previsão é de que a avenida seja liberada dentro do prazo de 90 dias.