Com 28 casos na Grande Curitiba em 2023, Copel alerta sobre risco de balões na rede

Sanepar Há 27 minutos Em Geral Trata Brasil premia Sanepar e São José dos Pinhais por redução das perdas de água Entre 2012 e 2021, o município reduziu em 16,9% o Índice de Perdas na Distribuição. A cidade está entre as três do país com melhor resultado.

Desenvolvimento Soci Há 1 hora Em Geral Com recursos do FIA, instituição de Bom Jesus do Sul levará profissionalização a jovens O secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, esteve na APMI nesta quinta-feira (10) e realizou a assinatura do termo de libe...

Desenvolvimento Sust Há 2 horas Em Geral Com Pró-Bio, IAT e Simepar ampliam parceria para conservação da natureza O novo projeto prevê R$ 8 milhões em investimentos do Estado em ações voltadas à proteção e conservação da biodiversidade, de áreas protegidas e U...