Estado libera recursos para Sertaneja construir centro comercial para agricultores

A prefeitura de Sertaneja, na região Norte, firmou dois convênios de R$ 2,2 milhões com o Estado para investir na edificação de duas estruturas físicas que irão melhorar a armazenagem, a distribuição de produtos e apoiar o trabalho de pequenos agricultores. Os recursos, autorizados pela Secretaria das Cidades, vão viabilizar a construção de um Barracão de Logística e de um Centro de Comercialização da Agricultura Familiar. Os contratos contam com contrapartida municipal.

Os editais foram entregues nesta semana pelo secretário Eduardo Pimentel ao prefeito Jamison Donizete da Silva. “Estimular a comercialização de produtos e apoiar o pequeno produtor rural está entre as principais demandas em atendimento do governo estadual. Na Secid, estamos atentos para as necessidades daqueles que geram riquezas e fazem a economia dos municípios girar”, afirmou Pimentel.

De acordo com o prefeito, essa é mais uma conquista decorrente da parceria entre os Executivos estadual e o municipal. “Com esses convênios, iremos colocar à disposição do agricultor familiar estrutura adequada para a comercialização dos seus produtos. É uma grande conquista para os pequenos produtores, decorrente da parceria entre a Prefeitura e o Governo”, disse Silva.

Um dos editais garante o início imediato das obras, com o investimento de R$ 888,4 mil, do Programa de Transferência Voluntária, para a construção do Barracão, composto por escritório de administração, duas instalações sanitárias e salão de armazenamento.

Serão 375 m² de área construída, em terreno localizado à Rua Marechal Deodoro. O projeto inclui a execução de serviços preliminares, administração da obra, movimento de terra, sistema de drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenaria, divisórias, muros e fechos, cobertura, esquadrias, acessórios, vidros e espelhos, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas.

O segundo edital, no valor de R$ 1,3 milhão, dá início ao processo de licitação para a construção do Centro de Comercialização (CECOMPAF). Serão feitos os serviços preliminares e de administração da obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenaria, divisórias, muros e fechos, cobertura, esquadrias, acessórios, vidros e espelho, instalações elétricas e de proteção, instalações hidrossanitárias, revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas, pavimentação e calçamento.