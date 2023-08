Com apoio do Estado, famílias de Almirante Tamandaré conquistam novas moradias

Mais 120 famílias de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, deixaram o aluguel para trás nesta quinta-feira (10) com a ajuda do programa Casa Fácil Paraná. Elas receberam descontos de R$ 15 mil no valor de entrada de apartamentos em financiamentos junto à Caixa Econômica Federal graças a subsídios pagos pelo Governo do Estado, que somaram R$ 1,8 milhão em investimentos no projeto.

O benefício do programa foi concedido a famílias com renda mensal de até três salários mínimos que não possuíam casa própria e nem haviam sido beneficiadas por programas habitacionais do poder público anteriormente. Para terem acesso ao recurso, elas fizeram um cadastro no site da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) , passaram pela análise documental dos técnicos da empresa e por uma avaliação de crédito da Caixa.

Segundo o diretor de Programas e Projetos da Cohapar, Luiz Antônio Werlang, este é apenas um dos sete empreendimentos habitacionais que conta com a participação do Governo do Estado na cidade. "Temos mais de duas mil moradias subsidiadas pelo programa Casa Fácil Paraná em Almirante Tamandaré, que totalizam mais de R$ 30 milhões em investimentos estaduais por meio da Cohapar”, afirmou.

Além do aporte estadual, os compradores também receberam descontos variáveis do programa Minha Casa Minha Vida de acordo com a renda familiar e puderam usar o saldo do FGTS para abatimento do valor financiado, o que permite prestações mensais menores, com financiamento em até 30 anos.

QUALIDADE DE VIDA– As unidades habitacionais fazem parte do Residencial Porto Tingui II, um empreendimento que conta no total com 176 apartamentos em uma região próximo aos parques Tingui, Tanguá e Vista Alegre, com fácil acesso à região central de Curitiba.

Todas as unidades possuem modelos arquitetônicos padrão de 41,12 metros quadrados com dois dormitórios. Além dos espaços particulares, o empreendimento conta com um amplo complexo de lazer contendo salão de festas, brinquedoteca, quadra poliesportiva, quiosques com churrasqueiras, espaço pet e outros espaços de uso comum.

Na avaliação da secretária de Habitação de Almirante Tamandaré, Cleomar Krausa, o empreendimento representa uma melhoria da qualidade de vida dos novos proprietários e da infraestrutura do bairro onde eles está instalado. “Eu sou moradora do bairro e pude acompanhar como obras como esta contribuem com o crescimento e a evolução da região”, disse. “Tenho certeza que os moradores estão muito satisfeitos com a qualidade da construção e da estrutura oferecida, além da localização privilegiada onde residirão”.

SONHO REALIZADO– Uma das famílias beneficiadas é a técnica de enfermagem Geisybel Karoline Mariano de Lima, de 29 anos. Para ela, a mudança representa uma economia e o começo de uma nova vida. “A gente morava de aluguel, que é um dinheiro que não tem retorno, e agora com a casa própria muda muita coisa, pois vamos morar em uma casa nossa, em um bairro ótimo, mais perto da família e do Centro”, contou. “O desconto do Governo do Estado fez a diferença, com um desconto muito bom para conseguirmos comprar o apartamento”.

Outra que não escondeu a felicidade com a mudança foi a esteticista Queila Sirqueira, de apenas 22 anos. “Desde muito nova eu sempre sonhei em ter uma casa própria e se não tivesse recebido esse recurso para dar como entrada não teria conseguido realizá-lo, então é uma sensação muito gratificante”, comemorou.

NOVA ETAPA– Desde que foi criado, em 2021, o programa Casa Fácil Paraná já beneficiou cerca de 32 mil famílias com investimentos de R$ 470 milhões. Em junho, o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou a segunda etapa da iniciativa, que terá como meta atender mais 40 mil famílias paranaenses.

Além da meta ampliada, o programa também recebeu outras melhorias, incluindo o aumento do subsídio, que passou de R$ 15 mil para R$ 20 mil por família, e do público-alvo, que agora pode atender famílias com renda de até cinco salários-mínimos. Entre as obras da primeira e da segunda etapa do programa, a Cohapar estima uma geração de aproximadamente 220 mil empregos diretos e indiretos no setor da construção civil.