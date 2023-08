Morador de Cambé ganha R$ 1 milhão no Nota Paraná e parnanguara recebe R$ 100 mil

Pela segunda vez no ano, o prêmio máximo de R$ 1 milhão do Nota Paraná foi sorteado para a cidade de Cambé, no Norte do Estado. O ganhador é do bairro Jardim São José e teve o bilhete premiado de número 3821817. Ele concorreu com quatro bilhetes gerados a partir de três notas fiscais referentes a compras feitas no mês de abril. Essa é a terceira vez que a cidade é contemplada com o maior prêmio na história do programa.

O prêmio de R$ 100 mil saiu para uma consumidora da cidade de Paranaguá, do bairro Centro Histórico. Ela concorreu com 27 bilhetes eletrônicos de 16 notas fiscais. O bilhete sorteado foi de número 1706753.

Já o terceiro prêmio, no valor de R$ 50 mil, ficou com um morador de Mallet, no Centro-Sul do Paraná, que teve o bilhete de número 21922937 contemplado. O consumidor concorreu com 6 bilhetes de 10 notas fiscais.

Além dos maiores prêmios, dez consumidores são contemplados no sorteio com prêmios de R$ 10 mil e outras 15 mil pessoas receberam prêmios de R$ 50.

Programa do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná completou neste mês 8 anos de existência. Neste período,já distribuiu R$ 2,89 bilhõesa consumidores e entidades sociais do Estado. A quantia abrange R$ 2,53 bilhões em devoluções de créditos e R$ 356,9 milhões em prêmios sorteados mensalmente.

O devolve aos contribuintes cadastrados parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista, além de distribuir os prêmios mensais. Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná e inserir CPF senha. Não é encaminhada mensagem por WhatsApp nem por outros aplicativos.

O programa também beneficia entidades sociais, com 1.708 instituições da sociedade civil das áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esportiva e cultural cadastradas no Nota Paraná. As entidades recebem os créditos das notas fiscais doadas pelos consumidores e também concorrem a sorteios mensais, com 10 prêmios de R$ 20 mil destinados a elas todos os meses.

O Paraná Pay também realizou sorteio, neste caso voltado exclusivamente a estabelecimentos da área do turismo credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Para participar deste sorteio, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios do Paraná Pay, o que pode ser feito acessando o perfil de usuário no site ou no aplicativo.

CADASTRO–O funcionamento do programa é simples: ao realizar uma compra em um dos 222 mil estabelecimentos cadastrados no Paraná, o consumidor solicita a inclusão do seu CPF na nota fiscal, o que lhe permite acumular créditos. Os créditos, por sua vez, podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou ser utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Além disso, as notas fiscais em que o CPF é inserido são convertidas em bilhetes para participar dos sorteios mensais, que distribuem prêmios em dinheiro.

Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br , clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.