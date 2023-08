Paraná acumula as maiores altas da região Sul em serviços e turismo no primeiro semestre

Com um crescimento acumulado de 13,6% no volume de serviços entre janeiro e junho deste ano, o Paraná teve o segundo melhor desempenho do Brasil e o melhor do Sul do País no primeiro semestre de 2023 no setor. É o que apontam os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados nesta quinta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que também colocam o Estado na vice-liderança nacional no aumento das atividades turísticos nos seis primeiros meses do ano, com um aumento de 12,8% no período.

Os segmentos analisados pelo IBGE incluem as atividades de transporte, hotelaria, turismo, academias, escolas de ensino, beleza, arquitetura, informática, técnicos especializados e telecomunicações. Os dados completos por estado, segmento e os comparativos por recorte periódico podem ser consultados no site do IBGE .

Em relação ao índice geral de serviços, o único estado à frente do Paraná neste ano é Mato Grosso, na região Centro-Oeste, que registrou um crescimento acumulado de 26,6%. No Sul do Brasil, Santa Catarina teve um aumento de 12,7% nas atividades de serviço, enquanto o Rio Grande do Sul concluiu o primeiro semestre com um desempenho 7,7% maior.

Os serviços profissionais, administrativos e complementares foram os que mais ajudaram a elevar o índice geral do Paraná no ano, com alta de 18,1%, seguido por transportes e correio, com 13,8% de aumento. Os serviços de informação e comunicação acumulam crescimento de 4,8%, enquanto os serviços prestados às famílias registraram elevação de 4,2%.

O segmento outros serviços teve resultado positivo de 3,4%, segundo o IBGE, fazendo com que todos os segmentos analisados tivessem alta no Estado em 2023.

A receita do setor também registrou crescimento nos primeiros seis meses do ano, na casa de 15%, enquanto a média nacional ficou em 9,3%. Em junho, a receita do setor cresceu 0,5% no Estado.

TURISMO– Nos dados específicos do turismo, que engloba as atividades de hotelaria, passagens aéreas e atrativos turísticos, como parques de diversão, as empresas instaladas no Paraná somaram 12,8% de crescimento no primeiro semestre, à frente de Santa Catarina (9,9%) e Rio Grande do Sul (4,8%).

No quadro nacional, o único estado com um desempenho maior foi Minas Gerais, com 19,1% de variação positiva entre janeiro e junho. No comparativo específico de junho de 2023 com o mesmo mês do ano passado, a alta do turismo no Paraná foi de 9,6%. Em 12 meses, a evolução no Paraná já alcança 16,3%, três pontos percentuais acima da média nacional (13,3%).

O aumento no volume das atividades turísticas teve reflexo direto na receita nominal das empresas deste segmento, cujo faturamento cresceu 15,6% entre junho de 2022 e junho de 2023 e 25,6% no acumulado do ano, que também são os maiores índices destes recortes do IBGE no Sul do País.

ÍNDICE NACIONAL– No acumulado do ano, frente a igual período do ano anterior, o setor de serviços do Brasil apresentou expansão de 4,7%, com quatro das cinco atividades de divulgação apontando taxas positivas e crescimento em 61,4% dos 166 tipos de serviços investigados. No segmento turístico, o País acumulou neste ano um aumento de 8,6% no volume de atividades e de 23% na receita nominal. Segundo o IBGE,o setor se encontra 12,1% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 1,5% abaixo de dezembro de 2022 (ponto mais alto da série histórica).