Com investimento de R$ 1,9 milhão, Sanepar amplia produção de água em Ampére

A cidade de Ampére, na região Sudoeste do Estado, está recebendo obras para ampliação do sistema de abastecimento de água. Um novo poço está sendo interligado às unidades já existentes. Com capacidade para produzir 40 mil litros de água, ele vai ampliar em 28% a capacidade do sistema.

A gerente-geral da Sanepar, Rita Camana, explica que a missão da empresa é a de assegurar os serviços de saneamento, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social dos municípios. “Com as obras e investimentos a Sanepar assegura a produção e a distribuição de água com regularidade, visando atender a demanda atual e acompanhar o crescimento da cidade pelos próximos anos”, diz.

Os recursos de mais de R$ 1,9 milhão, junto com os demais investimentos aplicados no sistema de abastecimento, devem garantir água com qualidade e quantidade suficientes para atender a demanda da cidade até 2040.

Além da operacionalização do poço, estão sendo instaladas uma estação de bombeamento de água, uma casa de química e uma câmara de contado, onde será feito o tratamento. Para transportar a água até o reservatório, estão sendo assentados mais de 2,3 quilômetros de adutora, incluindo trechos de travessia. As obras devem ser concluídas até o fim do ano, garantindo água com quantidade e qualidade já no próximo verão.