Portos do Paraná tem a melhor gestão portuária do Brasil pela quarta vez consecutiva

A empresa pública Portos do Paraná tem a melhor gestão portuária do Brasil. O reconhecimento do governo federal veio no Prêmio Portos + Brasil, em cerimônia promovida pelo Ministério de Portos e Aeroportos na noite desta quarta-feira (9), em Brasília. É o quarto ano consecutivo que a gestão paranaense fica no topo do País.

Os portos de Paranaguá e Antonina alcançaram novamente nota máxima no Índice de Gestão das Autoridades Portuárias (IGAP) na principal categoria entre os portos públicos brasileiros: 100 pontos.

O indicador é considerado o mais importante para atestar a capacidade de gerência dos portos. Ele analisa 15 métricas: índices financeiros, contábeis, eficiência operacional, transparência administrativa, estrutura organizacional, regularidade tributária e trabalhista, além da manutenção dos acessos aquaviários, entre outros.

O Estado ainda foi destaque em duas categorias entre os portos públicos. A empresa pública conquistou o primeiro lugar na categoria Variação do Lucro Operacional (EBITDA). O mercado financeiro utiliza o indicador para analisar as práticas contábeis e avaliar a situação financeira, econômica e mercadológica de uma companhia.

Outro reconhecimento foi na categoria crescimento de movimentação de carga geral. A empresa conquistou o segundo lugar. A métrica mede a quantidade de carga geral movimentada, como cargas em contêineres e veículos, além de produtos em sacas, fardos ou unidades, carregados direto nos porões dos navios.

“É uma demonstração da força do Estado, do crescimento do Paraná, da geração de emprego e do volume que o Paraná tem conseguido exportar e importar”, destacou o governador Carlos Massa Ratinho Junior. "Estamos batendo recordes de movimentação na Portos do Paraná e nos aproximando do início de uma das maiores obras da história, o Moegão , o que pode nos levar a um futuro ainda melhor".

“É a coroação de um trabalho realizada por uma equipe altamente eficiente. O resultado é esse: estarmos aqui disputando e conquistando a melhor gestão pela quarta vez consecutiva e um orgulho para o Estado”, disse o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

EVOLUÇÃO–O reconhecimento nacional dos portos de Paranaguá e Antonina ocorre em meio à superação de novas marcas históricas. De janeiro de 2019 a junho de 2023 foram 257,2 milhões de toneladas de cargas movimentadas, além de recorde de melhor semestre em 50 anos em 2023, maior embarque em 24 horas e maior número de caminhões atendidos no Pátio de Triagem.

“Novamente os portos paranaenses foram reconhecidos com nota máxima em gestão. Isso engrandece o trabalho de todos que fazem parte da comunidade portuária paranaense e demonstra o compromisso do Governo do Estado em oferecer serviços de excelência”, destacou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Segundo ele, nos últimos quatro anos a empresa pública investiu R$ 543,8 milhões nos portos paranaenses. Neste ano, as obras em andamento já somam R$ 91,5 milhões.

Garcia ressaltou ainda a atração de novos investimentos privados com leilões realizados pela autoridade portuária na B3 na ordem de R$ 3,3 bilhões. Desde 2019, foram quatro novos terminais licitados, voltados para movimentação de celulose, veículos, carga geral, granéis líquidos, além de contratos de arrendamentos que foram renovados. Duas áreas tiveram as consultas e audiência públicas realizadas e uma está com sessão pública marcada.

De olho no futuro, os portos paranaenses projetam investimentos de R$ 2,3 bilhões, públicos e privados. As obras envolvem o Corredor de Exportação Leste em Paranaguá, a construção do Moegão para descargas ferroviárias, dragagem, novos silos, armazéns e esteiras transportadoras, entre outros.

PREMIAÇÃO–O Prêmio Portos + Brasil é uma iniciativa do Ministério de Portos e Aeroportos. São reconhecidos com primeiro, segundo e terceiro lugar os portos em 10 categorias.

“O prêmio serve para gestores que queiram melhorar sua gestão e Paranaguá tem sido exemplo para todos os portos nacionais”, destacou o secretário Nacional de Portos, Fabrizio Pierdomênico.

“O Paraná te uma força muito grande com as commodities e o porto é o destino natural desse volume de carga”, complementou o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.

A comunidade portuária paranaense também foi premiada. A Cattalini Terminais Marítimos ficou com o terceiro lugar na categoria crescimento de movimentação de granéis líquidos.