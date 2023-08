Estado busca parceria com a Infraero para modernizar aeroportos regionais do Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu nesta quarta-feira (9), em Brasília, com a diretoria da Infraero para discutir uma parceria que busca modernizar os aeroportos regionais do Paraná. Ratinho Junior e o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, apresentaram a Rogério Barzellay, presidente da empresa pública, uma lista de aeródromos atualmente administrados pelos municípios que poderiam ser repassados à gestão federal, ampliando os investimentos nesses terminais.

A iniciativa ainda está em fase inicial e pode alavancar a aviação regional do Estado. O governador destacou a implantação, em sua gestão, do programa Voe Paraná, que incentiva a ampliação do modal aéreo e faz com que o Estado tenha uma das maiores malhas aéreas do Brasil.

“Temos interesse em trabalhar em conjunto com a Infraero nos aeroportos regionais. Estamos com uma boa infraestrutura regional, porque quando assumimos o governo fizemos uma requalificação desses aeroportos, reformando pistas e áreas de embarque, e ampliamos o número de voos”, disse o governador. “A ideia é construir com a Infraero uma parceria para a gestão desses terminais, para ampliar a malha aérea do Paraná”.

O secretário Sandro Alex explicou que foi apresentada uma lista com 23 aeroportos regionais que poderiam ser administrados pela empresa pública federal, mas uma nova rodada de conversa será marcada com a Infraero, com a participação dos municípios. “O conhecimento da Infraero no setor viabilizaria inúmeros projetos e investimentos, o que facilitaria para os municípios terem operações comerciais e uma melhoria na estrutura de seus aeródromos”, ressaltou.

“Acreditamos que esse é o melhor caminho para os municípios profissionalizarem ainda mais seus aeroportos, usando a expertise de técnicos e profissionais que conhecem a área. A Infraero cumpre essa missão e poderia fortalecer a malha aérea do Paraná”, destacou o secretário.

INFRAERO– A Infraero é uma empresa pública nacional, vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos, com 50 anos de experiência. Atua como braço executor de políticas públicas para a aviação civil, com a finalidade de implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária. Sua rede é composta, atualmente, por 16 aeroportos, além de 10 contratos de gestão e operação firmados com estados ou municípios.

A Companhia tem presença nacional e expertise consolidada para oferecer serviços de ponta a ponta da infraestrutura aeroportuária, desde o projeto, passando pela obra de engenharia, manutenção, gestão e a própria operação, além de oferecer treinamento técnico e o desenvolvimento de soluções digitais.

PRESENÇAS– Também acompanharam a reunião os secretários estaduais de Planejamento, Guto Silva; e do Turismo, Marcio Nunes; o diretor-geral do DER-PR, Fernando Furiatti; os diretores de Administração, Aparecido Luiz da Silva, e de Operações e Serviços Técnicos da Infraero, Eduardo Nagao; o superintendente de Negócios da empresa, Rodrigo Medeiros; e os assessores da Infraero, Eduardo Barduco, e da Secretaria de Estado do Turismo, Gilmar Piolla.